Lovin a numit fotbalistul - surpriză din Superliga României

Campion cu FCSB și Astra, Florin Lovin urmărește tot ce se întâmplă în Superliga României, campionat în care jucătorii trecuți de 35 de ani încă evoluează la cel mai înalt nivel. Ba mai mult, sunt căpitani la echipele lor sau lideri care-și pun amprent pe joc în momente dificile.

Unul dintre fotbaliștii cu exprimare excelentă în acest sezon e Dan Nistor, fost mijlocaș la Evian (Franța). Antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a știut cum să scoată cea mai bună versiune din fotbalistul care va împlini 36 de ani pe 6 mai și gruparea ardeleană e aproape de play-off-ul Superligii României.

Lovin a jucat la Astra alături de fotbaliști cu mare experiență și îl laudă pe mijlocașul de creație al "Șepcilor Roșii".

„E un trend, nu neaparat in România, ci la nivel mondial. Chiar citeam despre Dayro Moreno, care la o vârstă mai înaintată poate deveni golgheterul all-time în Columbia! E un trend. Daca Nistor are un antrenor care crede in el, atunci poate să dea mult, să ofere mult pentru echipa sa. Eu cred că este un exemplu pentru toţi”, a declarat Florin Lovin, potrivit Orange Sport.

"Noi, „dinozaurii” ăștia mai în vârstă, nu prea mai avem acces acolo"

"Ați văzut și voi că în momentul de față selecționerul caută mai mult jucătorii mai tineri. Noi, „dinozaurii” ăștia mai în vârstă nu prea mai avem acces acolo. Orice jucător, cred eu, se gândește la echipa națională. Normal, dacă va fi vreodată nevoie de mine, nu voi zice nu, voi merge în secunda 1.

Dar, e destul de greu din punctul meu de vedere că ați văzut și d-voastră ce selecție face selecționerul și cred eu, că e mai dificil. Nu vreau să intru în anumite polemici cu el pentru că a fost și antrenorul meu e foarte bun prieten cu mine și nu vreau. Dar, dacă decide acest lucru, Doamne ajută", a spus Dan Nistor, într-un interviu pentru Știri de Cluj.

Dan Nistor a strâns în carieră doar șapte selecții în prima reprezentativă și nu a înscris pentru tricolor. E cotat la 650.000 de euro, iar în acest sezon a jucat 26 de meciuri, a marcat 11 goluri și a pasat decisiv de nouă ori pentru U Cluj.