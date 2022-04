Liviu Ciobotariu speră să își ia revanșa în fața lui Dan Petrescu: "E deranjant, dar ce putem să facem"

După acest eșec, formația antrenată de Liviu Ciobotariu rămâne pe locul patru, dar poate fi întrecută de Farul Constanța dacă se impune în partida cu FCSB.

La finalul partidei, tehnicianul ilfovenilor a făcut analiza confruntării cu campioana României, declarând că este mulțumit de jocul elevilor săi, în ciuda greșelilor de la fazele fixe. În plus, Ciobotariu a vorbit și despre arbitraj, explicând eroarea care nu a fost semnalizată la golul clujenilor.

"Ne-am luptat de la egal la egal cu campioana României. Am făcut un joc bun defensiv cu excepția primelor cinci minute unde am început foarte slab. Ușor, ușor am echilibrat. Am încercat să ne creăm câteva contraatacuri unde ne-am fi dorit să îi surprindem. A fost un joc echilibrat. Aceeași poveste, primim gol pe fază fixă. Ne-au lipsit doi jucători importanți prin talia lor, Denis și Meleke. Am avut un jucător de atac la Boateng și l-a scăpat de marcaj.

Nu am ce să le reproșez jucătorilor, decât să fim mai atenți la ceea ce înseamnă fazele fixe. Jocul decurgea spre 0-0. Noi nu pregătim niciodată la remiză. Am câștigat jocuri și în minutul 90. Am întâlnit o echipă cu calitate, în special în zona mediană. Ne-am descurcat destul de bine, dar rezultatul rămâne.

"Mingea a ieșit în out din jucătorul de la CFR"

Suntem frustați, mai ales că am primit gol în minutul 83. Nici ei nu și-au creat foarte multe situații de gol, nici noi. Cred că a fost fault la Tavares în prima fază, după care mingea a ieșit în out din jucătorul de la CFR. E deranjant, dar ce putem să facem. Mergem mai departe, ne pregătim pentru următorul joc.

Am vorbit cu Dan Petrescu și înainte și după joc. Nu joc eu contra lui Dan Petrescu, a jucat Voluntari contra lui CFR Cluj. Poate ne mai întâlnim în campionat și normal că îmi doresc să câștig și eu o dată contra lui", a declarat Liviu Ciobotariu la finalul partidei, la DigiSport