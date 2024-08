Moldovenii s-au deplasat duminică seară în Ardeal pentru confruntarea din etapa #7 a sezonului regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, CFR Cluj a obținut toate cele trei puncte.

Liviu Ciobotariu a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor după înfrângerea din Gruia

După meci, Liviu Ciobotariu a sugerat că elevii săi au fost temători și greoi. Mai mult, antrenorul moldovenilor a indicat faptul că trebuie să analizeze jocul și să corecteze erorile.

De asemenea, Liviu CIobotariu a precizat că sub nicio formă FC Botoșani nu trebuie să mai repete istoria din stagiunea precedentă, când a fost la un pas de retrogradarea în eșalonul secund.

”Le-am spus jucătorilor în vestiar că nu e niciun secret. Atunci când câștigăm câștigăm toți. Atunci când pierdem pierdem toți. Nu am avut spirit, nu am avut atitudine. Am fost temători.

Nu înțeleg de ce. E început de campionat. Le-am și spus că nu e nicio finală. Am fost greoi, nu ne-am demarcat printre linii. Trebuie să analizez bine ce s-a întâmplat în această săptămână că nu a fost ok, lucrurile nu au fost în regulă.

În mod normal ar trebui să învățăm. Nu ar trebui să mai ajungem unde s-a ajuns sezonul trecut”, a spus Liviu Ciobotariu după meci.

După o primă repriză tăcută, CFR Cluj a pornit motoarele în actul secund. Nkololo a deschis scorul în minutul 53, Djokovic a majorat diferența în minutul 70, iar Filip a blocat tabela de marcaj în minutul 86.