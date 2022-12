Leo Strizu, one-man show la declarații după primul meci la FCSB: "O să vorbesc la Școala de Antrenori!" + gafa strecurată în discurs

După meci, Leo Strizu, antrenorul principal al celor de la FCSB, aflat la debut, și-a felicitat jucătorii și s-a arătat foarte mulțumit de rezultatul obținut.

Leo Strizu, one-man show la declarații după primul meci la FCSB

De asemenea, tehnicianul i-a felicitat pe jucătorii tineri, precum Octavian Popescu sau David Miculescu, a explicat schimbările făcute la pauză și a anunțat că fostul jucător al celor de la UTA Arad va deveni o variantă "foarte, foarte probabilă" pentru primul 11.

În discursul lui Strizu s-a strecurat o greșeală: l-a lăudat pe Miculescu pentru jocul făcut în prima repriză, deși atacantul a intrat pe teren abia în minutul 67.

"Putea fi mai mult, dar sunt bucuros pentru băieți, pentru mine, sunt foarte bucuros de modul în care am fost primit. Felicit băieții! Deocamdată, cred că cel mai important lucru pentru mine sunt două aspecte: acei tineri, cum ar fi Miculescu. Prima repriză a jucat foarte bine. Și Tavi Popescu! Apoi, a intrat Pantea. Eu sunt adeptul jucătorilor tineri în permanență. Cred că s-a văzut că am venit doar să câștigăm și poate la golul doi, dacă eram mai atenți, nu îl primeam. În rest, am pus pericol de fiecare dată. Pentru mine e îmbucurător că Miculescu se pregăște foarte bine, are o atitudine foarte bună și va fi o variantă foarte, foarte probabilă.

(n.r - explicația schimbărilor de la pauză) Am să vă dau foarte multe argumente pentru aceste schimbări. Crețu cu Pantea pentru că Pantea, anul ăsta, a fost component al lotului României pentru Campionatul European, deci trebuie să le dai și lor încredere. Miculescu se pregătește foarte bine, v-am spus. Omrani va juca pentru că stă următoarea etapă Compagno. Iar Edjouma pentru că trebuia să blocăm și aveam nevoie de travaliul lui.

După această pauză, mă așteptam să fie un joc mai închis, dar a fost foarte deschis. Noi ne-am propus să venim, să marcăm și să înscriem. Am luat două goluri, dar puteam să dăm vreo cinci!

(n.r - despre faptul că Pintilii s-a abținut cu greu să nu dea indicații) E normal. Pinti e colaborator, trăiește cum crede el. El trăiește mai mult decât toți. L-am stăpânit cu greu, dar voi vorbi la Școala de Antrenori să introducem un paragraf în care să încercăm să facem ceva asemănător... așa cum avem centura de siguranță pe avion, să o punem și pe bancă.

Cred că jocul lui Octavian Popescu va fi din ce în ce mai bun. Este meritul lui Pinti pentru că de la meciul cu Rapid i-a dat foarte multă încredere. Copilul s-a atașat, a ascultat și pune în practică tot ce a lucrat cu Pinti.

Va fi mult de muncă, mai mult psihic. Echipa va trebui să asculte foarte mult și să încercăm să facem un joc în care să mergem numai la victorii, indiferent că vor fi victorii categorice sau mai grele", a spus Leo Strizu.

FC Botoșani - FCSB 2-3



În ciuda unui start ceva mai bun, FCSB s-a văzut condusă din minutul 13. Sebastian Mailat l-a depășit pe Valentin Crețu și a finalizat cu o execuție splendidă din marginea careului.

Până la pauză, FCSB a trecut în avantaj. În minutul 21, Joonas Tamm a reușit egalarea cu o lovitură de cap imparabilă. Mingea a șters transversala lui Eduard Pap, iar ulterior a intrat în poartă. Golgheterul Andrea Compagno a stabilit scorul pauzei cu reușita sa din minutul 30, când italianul a deviat o centrare a lui Olaru.

În partea secundă, FC Botoșani a restabilit egalitatea prin același Sebastian Mailat, în minutul 66, după ce l-a fentat pe Pantea și a finalizat cu un șut în forță. Malcom Edjouma, introdus la pauză, i-a adus victoria lui FCSB cu reușita din minutul 73, după ce a primit o pasă în fața porții de la Omrani.

FCSB are trei victorii consecutive și a urcat pe locul 5

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Superliga și a urcat pe locul 5, cu 29 de puncte și un meci mai puțin față de majoritatea adversarelor.

Pentru bucureșteni urmează meciul cu CS Mioveni, programat luni, de la ora 19:00, în runda cu numărul 19 din Superliga.

De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne pe locul 12, cu 20 de puncte, iar în runa următoare va juca pe terenul liderului Farul, duminică, de la ora 13:15.