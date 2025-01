Moldovenii și-au schimbat antrenorul chiar la începutul cantonamentului. Nemulțumit de felul în care echipa arăta din punct de vedere fizic, Valeriu Iftime i-a cerut lui Liviu Ciobotariu să își schimbe preparatorul fizic, lucru refuzat de tehnician. Din acest motiv, ”Ciobi” a fost înlăturat de pe banca tehnică, iar în locul său a fost numit Leo Grozavu.

Leo Grozavu: ”Primul meu adversar este timpul!”

Antrenorul care a mai pregătit-o pe FC Botoșani în trei rânduri (iulie 2007 – noiembrie 2008, ianuarie 2014 – septembrie 2015 și aprilie 2016 – iunie 2017) s-a declarat mulțumit de felul în care s-au prezentat elevii săi în timpul antrenamentelor, însă este convins că meciurile din campionat vor fi extrem de complicate, mai ales având în vedere timpul scurt avut la dispoziție.

”Un cantonament bun ținând cont de condițiile din Turcia, în primul rând vremea, am avut noroc de vreme bună. Din păcate, timpul e foarte scurt. Am încercat cât s-a putut să ne facem treaba, eu cred că am reușit într-o oarecare măsură. E nevoie de mai mult timp. Mai mult ca sigur că, după câteva etape de campionat, lucrurile se vor schimba.

Îi cunoșteam pe jucători, ei să mă cunoască pe mine, cred că unii dintre ei mai au nevoie de timp, dar în cele opt zile în care am stat împreună, cred că și-au dat seama de ce îmi doresc eu de la ei. Sper să colaborăm bine. Reluarea campionatului se anunță a fi foarte grea. Primul meu adversar este timpul pe care îl avem la dispoziție, după aia, sigur, mai sunt și frisoanele locului din clasament, dar luptăm.

Am luptat mereu, voi lupta în continuare. Ce depinde de mine voi face Am rămas într-o relație bună cu domnul Iftime, nu întâmplător m-am întors în locuri pe unde am mai fost. Eu las loc de bună ziua pe unde trec și atunci, sigur, când există oportunități, ne mai revedem. Tot timpul sunt și ezitări, dar trebuie să iei în calcul toate lucrurile. Dacă cele cu plus sunt mai multe decât cele cu minus, te înhami la treabă. Ce îmi doresc eu nu prea există pe la noi, așa că nu avem ce face”, a spus Leo Grozavu la sosirea în România.

Leo Grozavu: ”Ce îmi doresc eu nu prea există pe la noi!”

Leo Grozavu, care a explicat că a acceptat oferta lui Valeriu Iftime deoarece ”ceea ce își dorește el nu se prea găsește în România”, are încredere că îi poate salva pe moldoveni de la retrogradare chiar și în condițiile în care FC Botoșani este penultima clasată.

”(n.r. dacă are încredere că FC Botoșani se poate salva de la retrogradare) Nu am venit întâmplător. Dacă vreau să antrenez, atunci trebuie să fiu în pâine, pentru că nu găsesc ce îmi doresc eu sau este mai greu de găsit în momentul de față.

La meciurile amicale, jucătorii mi-au arătat că își doresc, toată lumea s-a străduit și la antrenamente, și la jocuri. A fost o perioadă în care nici pentru ei nu a fost foarte ușor, nici nu pot să spun că a fost foarte greu, cel puțin așa consider eu, dar campionatul o va arăta”, a adăugat antrenorul.