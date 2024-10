Kopic, mulțumit de egalul cu Farul Constanța!

La finalul meciului, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, s-a arătat mulțumit de rezultat, în ciuda faptului că echipa sa a condus cu 1-0.

Dinamo a deschis scorul prin Cîrjan, care l-a învins pe Buzbuchi cu un șut din afara careului, în minutul patru. Constanțenii au restabilit egalitatea cu 20 de minute înainte de final, prin Grigoryan.

"Am venit aici să jucăm fotbal, să încercăm să obţinem ceva din acest meci. Am avut 1-0, am avut şi câteva ocazii. Nu am reuşit să marcăm al doilea gol. În a doua repriză, ei au făcut schimbări şi asta le-a îmbunătăţit jocul. Până la urmă, egalul mi se pare echitabil.

E un meci mare, e un derby. Îi respectăm pentru tot ce fac, ei reprezintă fotbalul românesc în România. Noi vom pregăti meciul cât de bine putem pentru a putea să le oferim o replică cât mai bună", a spus Zeljko Kopic, la finalul meciului.

Farul rămâne cu o singură victorie în ultimele şase etape, trei egaluri şi două eşecuri.

Dinamo este la al treilea egal consecutiv şi nu are, în continuare, nicio victorie în deplasare.