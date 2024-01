Konoplyanka, fost jucător la la Sevilla sau Schalke 04, câștigător al Europa League în 2016, nu s-a adaptat la CFR Cluj, unde a fost folosit în doar patru partide, în total acumulând 54 de minute.

Konoplyanka o atacă pe CFR Cluj: "Mi-au plătit un singur salariu din cinci! Să se uite câte meciuri am stat pe bancă"

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, l-a numit pe Konoplyanka "o uriașă dezamăgire" și spunea că ucraineanul "probabil nu mai are chef de fotbal". După ce și-a reziliat contractul cu formația din Gruia, extrema a explicat că a primit un salariu în aproape jumătate de an la CFR.

De asemenea, Konoplyanka a oferit o replică după ce în presă s-a scris că Ioan Varga nu crede în accidentările sale.

"Un nonsens total (n.r - faptul că și-ar fi inventat accidentările). Să se uite câte meciuri am stat pe bancă atunci când eram 100% pregătit să joc. Dacă nu eram apt, atunci nu aș fi fost pe bancă.

Clubul mi-a plătit un singur salariu dintre cele cinci. Încă nu s-a rezolvat situația cu mine. Ce planuri am? Vreau să petrec o săptămână cu familia, iar apoi mă voi gândi la viitor", a spus Konoplyanka, potrivit sport.ua.

Konoplyanka l-a acuzat pe Mandorlini în Ucraina: "De ce nu joc? Nu am venit pentru bani, ci ca să joc și să câștig trofee!"

Pe 14 decembrie, la trei zile după ce Neluțu Varga îi anunța plecarea de la CFR Cluj, Konoplyanka a venit cu versiunea sa în presa din țara natală. Ucraineanul a explicat că nu a jucat din cauza lui Andrea Mandorlini, care inițial îi promisese o schimbare de sistem în 4-3-3, una care nu s-a mai realizat.

"Ce a cauzat eșecul de la CFR Cluj? Comportamentul antrenorului (n.r - Andrea Mandorlini), unul pe care nu-l înțeleg nici azi. Înainte să semnez cu CFR, l-am sunat să vadă dacă mă dorește cu adevărat. Am vorbit cu el la telefon, mi-a spus că mă așteaptă și am aflat ce sistem urmează să joace.

Știam că îi place 5-3-2, iar asta ar fi însemnat că eu puteam să joc doar ca atacant în sistemul respectiv, ceea ce nu ar fi o transformare simplă pentru un jucător de 34 de ani. Totuși, el (n.r - Mandorlini) mi-a spus că plănuiește să schimbe sistemul în 4-3-3, dar am ajuns la club și nu mă folosea deloc. De ce?

Am decis după o lună la CFR să merg și să îl întreb de ce nu mă folosește nici atunci când sunt în formă bună la antrenamente. Nici după nu m-a folosit măcar o dată ca titular.

Mi-a explicat doar că nu schimbă încă sistemul și că i-ar fi greu să îmi găsească locul. Așa că l-am întrebat: 'Atunci de ce mai sunt aici? Nu am venit pentru bani, am venit să joc și să câștig trofee'. Nu am primit un răspuns la asta. Mi-a spus doar că și el are probleme în a lua anumite decizii aici. Nu știu ce poate să însemne asta, dar cu siguranță nu sunt deloc fericit în această situație. I-am transmis agentului să discute cu cei din club și să le spună că nu îmi văd viitorul aici cu acest antrenor", a spus Yevgen Konoplyanka, pentru Sport.ua.