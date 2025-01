Gestul lui Aaron Boupendza l-a scos din sărite pe Marius Șumudică. Antrenorul a anunțat că îl va exclude din lot pe atacantul din Gabon.



Tehnicianul a criticat dur comportamentul jucătorului și a subliniat că jucătorul nu are nicio scuză pentru faptul că a refuzat să revină în România alături de Rapid.

Adus cu un CV impresionant la Rapid, dar și cu o cotă de piață impresionantă, Aaron Boupendza a reușit să marcheze de cinci ori pentru echipa sa în 11 partide, disputate în Superligă și Cupa României.

"Copilul teribil de la Rapid face din nou valuri. Echipa din Superliga României este din nou în lumina reflectoarelor, dar nu din motive bune.

Aaron Boupendza, atacantul gabonez cu un talent de necontestat, dar cu un comportament dificil, este în centrul atenției", au notat cei de la info241.com.

"Aaron Boupendza, adesea lăudat pentru talentul său pe teren, pare să aibă un dar pentru a provoca controverse în afara lui. Acest nou incident se adaugă unei liste de abateri care începe serios să-i păteze imaginea. Viitorul atacantului la Rapid pare mai incert ca niciodată, iar o ruptură între cele două părți nu mai poate fi exclusă. Rămâne de văzut dacă Boupendza va putea întoarce lucrurile sau dacă se va vorbi în continuare despre el în mod negativ", a scris o altă publicație din Gabon, citată de Sport pe Surse.

Ilie Dumitrescu, despre situația lui Boupendza: ”Nu poți să ieși în decor cu o chestie de genul ăsta!”

Ilie Dumitrescu susține că atacantul a gestionat complet greșit situația și consideră că Boupendza nu ar fi avut niciun motiv să își facă griji că nu își va primi banii restanți. Totodată, fostul mare atacant a transmis că felul în care s-a comportat Aaron Boupendza este inacceptabil.

”Este cea mai potrivită decizie (n.r. ca Aaron Boupendza să fie exclus din lot). Nu poți să ieși în decor cu o chestie ca asta, este inadmisibil. Ok, înțelegem că a fost o greșeală la Pașcanu, dar la Boupendza... E păcat, pentru că el a adus un plus evident la echipă, mie mi-a plăcut Boupendza, l-am văzut activ și la meciurile amicale, era un jucător de bază pentru Șumudică, ceea ce nu e ok.

Nu se justifică, înseamnă că nu știe în ce societate a intrat. Rapid este o societate foarte puternică din punct de vedere acum. Nu există așa ceva, probabil băiatul ăsta a jucat numai la cluburi de top, de elită, și avea cu trei zile înainte banii în cont, dacă pe 16 trebuia să îți intre banii, pe 14 îi aveai în cont.

Nu mi se pare că el a avut o reacție foarte bună în speța asta cu Rapid. A fost primit bine, are un salariu foarte bun, i s-a dat încredere, are toate condițiile. A văzut și el unde s-a făcut cantonamentul, condițiile erau foarte bune. Nu poți să ai o reacție de genul ăsta că nu ți-au intrat banii în cont, asta e o problemă care se rezolvă, e o chestiune de timp să îți intre banii”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.