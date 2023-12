Jurgen Klopp a răbufnit la adresa fanilor lui Liverpool: ”Nu sunt deloc fericit!” De ce i-a sărit muștarul neamțului

Formația dirijată de Jurgen Klopp a avut o demonstrație în forță pe ”Anfield” miercuri seară. Elevii antrenorului au reușit să marcheze cinci goluri și să câștige împotriva ”ciocănarilor”, într-o partidă dominată de la cap la coadă.

După meci, Jurgen Klopp s-a dezlănțuit la adresa fanilor lui Liverpool și a subliniat faptul că nu e mulțumit de atmosfera generată de suporterii veniți pe Anfield Road la jocurile ”cormoranilor”.

La fel ca în partida din weekend cu rivala Manchester United, suporterii trupei din Merseyside au fost ”admormiți” și cu West Ham, fapt care l-a scos din sărite pe Jurgen Klopp, mai ales că fanii de pe ”Anfield” sunt renumiți pentru atmosfera incendiară pe care o creează.

”Nu sunt deloc fericit cu atmosfera din spatele meu. Mă întreb ce își doresc ei. Avem nevoie de Anfield în forță, fără să fie nevoie să argumentăm de ce. Dacă nu te simți pregătit, atunci dă-i biletul tău altcuiva”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

