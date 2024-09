Cu toate acestea, nu toți jucătorii au reușit să impresioneze în această partidă, unul dintre aceștia fiind Marius Ștefănescu, care a fost înlocuit la pauză de David Miculescu, după o prestație ștearsă.

Jucătorul pe care Gigi Becali l-a ”distrus” după FCSB - UTA Arad 2-0: "Nu are șut pe poartă, nu vezi?"

Ștefănescu, care a fost adus la FCSB de la Sepsi Sfântu Gheorghe pentru suma de 1,3 milioane de euro, nu a reușit încă să confirme așteptările la campioana României. Deși a debutat cu gol în Supercupa României, câștigată în fața Corvinului, jucătorul de 26 de ani nu l-a convins până în prezent pe finanțatorul Gigi Becali, care a avut comentarii dure la adresa acestuia după meci.

„Lui Ștefănescu îi este frică. El este emotiv, a venit undeva unde îl copleșește celebritatea, el știe că trebuie să joace aici și când vine mingea la el, emoția îl copleșește și nu găsește soluția ideală. Acolo era foarte lejer și juca, găsea soluția, juca fotbal. Aici vrea să facă mai mult, dar nu trebuie să facă mai mult”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Becali a continuat criticile și a explicat că fotbalistul nu a reușit să arate calitatea așteptată.

„Nu îi iese dribling, nu dă la poartă, nici nu știe când să dea, are întârziere. Nu are șut pe poartă, nu vezi? Eu cred că da, va fi jucătorul la care am sperat, pentru că are și calitate umană, e un om foarte bun și îl va ajuta Dumnezeu, iar calitatea fotbalistică nu i-o ia nimeni. Trebuie să îi dăm încet încet încredere, numai că la ora asta eu nu am timp de el”, a continuat Becali.=

Cu o cotă de piață de 1,7 milioane de euro, Ștefănescu este considerat un jucător de perspectivă, însă presiunea și așteptările mari de la FCSB par să îl fi copleșit. Becali a evidențiat nevoia de a se concentra pe jucători consacrați pentru a asigura succesul echipei în campionat și pentru a nu risca ratarea play-off-ului.

„Vreau să joc cu jucători consacrați, Tavi Popescu, calitatea lui se vede, dar nu este în totalitate revenit. Pentru mine un atacant precum Ștefănescu sau Tavi trebuie să dea gol sau pasă de gol sau să creeze situații de gol”, a concis finanțatorul.

