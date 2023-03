Jucătorul dat afară de Becali după patru luni a dezvăluit cum l-au afectat criticile patronului FCSB: ”Mă suna bunica mea plângând”

Mijlocașul s-a întors la formația din Târgoviște, unde este antrenat de Toni Petrea. Chiar dacă Gigi Becali a plătit 250.000 de euro pentru a-i plăti clauza de reziliere, Dulca a fost trimis la echipa de la care a venit la vicecampioana României.

Evoluțiile sale nu l-au impresionat pe patronul FCSB, care l-a criticat de mai multe ori în spațiul public. Dulca a dezvăluit cum l-au afectat criticile lui Becali în perioada petrecută la FCSB.

Marco Dulca: ”Mă suna bunica mea plângând”

„Sincer, toată lumea mă avertiza că se poate să iasă în presă, să spună de tine... țin minte că prima oară am jucat cu Farul, am pierdut 3-1. OK, n-am făcut nici eu cel mai strălucit meci al meu, dar n-am greșit la goluri, n-am gafat.

A doua zi mă trezesc, deschid telefonul și am văzut pe Facebook, pe toate rețelele de socializare... mi-am văzut fața, nu erau niște știri plăcute. O zi sau două am fost chiar foarte afectat.

Am încercat să nu mai citesc toate chestiile negative, să mă încarc cu lucruri pozitive. Mă gândesc la familie, mă suna bunica mea plângând la telefon 'ce s-a întâmplat? ce s-a întâmplat?'. Primeam zilnic articole. Din momentul ăla, non-stop au apărut pe numele meu articole. Asta e, trebuie să te mulezi cumva pe situație”, a spus Marco Dulca, la podcastul Victory Cup.

13 meciuri a prins Marco Dulca la FCSB, fără să reușească să marcheze. Site-urile de specialitate îl evaluează pe mijlocașul defensiv la 800.000 de euro.