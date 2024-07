Miercuri, 4 iulie, de la ora 20:00, FCSB o va întâlni pe Corvinul Hunedoara în Supercupa României. Roș-albaștrii vin după două jocuri pozitive în care au obținut două rezultate pozitive: 2-1 vs. Almere City, 8-0 vs. CSV Apeldoorn. De cealaltă parte, corviniștii au pierdut în ambele amicale disputate: 0-2 vs. Celje și 0-2 vs. Borac Banja Luka.

Joyskim Dawa, kamikaze la antrenamentul FCSB-ului! ”Come on, come on”

Cu o zi înainte, a avut loc un antrenament deschis al celor de la FCSB la baza sportivă a clubului din Berceni. Pe camere a fost surprins și șutul lui Nana Antwi pe care Joyskim Dawa l-a prins sub centură.

Camerunezul s-a trântit pe gazon și a strigat de durere. ”Come on, come on Dawa (n.r. Haide, Dawa!)”, s-a putut auzi imediat, iar fotbalistul s-a ridicat de pe iarbă ca un gladiator și a continuat antrenamentul.

După FCSB - Corvinul, pentru gruparea roș-albastră urmează partida de marți, 9 iulie, de la ora 22:00, în primul tur preliminar din UEFA Champions League împotriva lui Virtus, în San Marino.

FCSB, în perioada de transferuri

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis)