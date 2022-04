Iulian Cristea, debusolat după eșecul lui FCSB: "Nu s-a terminat lupta la titlu, cel mai important e locul 2"

FCSB a fost echipa mai periculoasă, a avut mai multe ocazii, însă s-a văzut învinsă pe Arena Națională. Andrei Ivan a deschis scorul în prelungirile primei reprize dintr-un penalty contestat de gazde, iar Ovidiu Bic a stabilit scorul final în minutul 74, cu o execuție de generic din marginea careului.

Iulian Cristea, debusolat după eșecul lui FCSB

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul secund, cu 37 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului CFR Cluj, care are un meci mai puțin, cel cu FC Argeș, programat luni, de la ora 21:00.

Iulian Cristea, fundașul lui FCSB care l-a faultat pe Andrei Ivan în careu în prima repriză, a părut destul de confuz la interviul de după meci. Inițial a spus că lupta la titlu nu s-a încheiat și chiar s-a arătat încrezător în șansele formației sale, însă ulterior a vorbit despre obiectivul de consolidare și obținere a locului secund.

"A venit acea greșeală a mea unde le-am dat șansa și, fără să ajungă la poartă, le-am dat ocazia să aibă 1-0. Din păcate, n-am apucat încă să văd, nu știu dacă l-am atins sau nu (n.r - pe Ivan). Da, ne-au bătut 2-0, dar am controlat jocul, am avut ocazii chiar multe. Din păcate, n-am reușit, iar ei au marcat dintr-un penalty și un șut pe poarta noastră.

Nu s-a terminat cu titlul, ne gândim încă. Luăm meci cu meci. Din păcate, aveam șansa să ne apropiem până luni, dar asta e. Mai sperăm. Era un obiectiv al nostru să ne consolidăm și locul 2. Acum, trebuie să câștigăm la Voluntari. Și înainte era diferență mare și am reușit să recuperăm. Acum ne dorim iar să recuperăm, dar cel mai important e să luăm locul 2. CFR nu a apucat încă să joace. Am făcut un meci foarte bun, dar mingea n-a ieșit în poartă. A venit acea greșeală și am pierdut", a spus Cristea.

În runda următoare, FCSB va înfrunta FC Voluntari, tot pe Arena Națională.