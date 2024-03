Conform organizatorilor, pe Arena Națională au asistat 43.283 de suporteri. Dintre aceștia, peste 9.000 au fost susținători ai lui FCSB, care au primit o întreagă peluză pe cel mai mare stadion al țării.

Liviu Ungurean: "Nu i-am auzit deloc aseară pe cei de la FCSB. Am văzut doar o pată neagră la Peluza Nord"

Liviu Ungurean, cunoscut drept "Bocciu", liderul galeriei rapidiste, i-a ironizat pe rivalii din Peluza Nord FCSB și consideră că Rapid a câștigat clar nu numai pe teren, ci și în duelul galeriilor.

"Sunt extraordinar de fericit. N-am dormit deloc, savurez în continuare această victorie minunată pe care băieții noștri ne-au oferit-o. D-aia venim la stadion, pentru că visăm și sperăm să învingem fiecare adversar. E o victorie minunată.

Noi vrem ca la final să tragem linie și să vedem cine va fi campioana României.

Publicul a fost minunat. Să joci pe Arena Națională cu o arenă arhiplină este o satisfacție. Vezi că ceea ce am clădit în ultimii ani se adeverește. Am înviat fotbalul românesc, așa cum am spus când eram în ligile inferioare. Galeria Rapidului a înviat fotbalul românesc.

Eu nu i-am auzit deloc aseară pe cei de la FCSB. Am văzut doar o pată neagră la Peluza Nord, nu am înțeles nimic. Categoric, am bătut și la galerii", a spus Liviu Ungurean, la Fanatik.

Întrebat dacă ar vrea ca meciul Rapid - FCSB, din ultima etapă a play-off-ului, să se dispute tot pe Arena Națională, Ungurean a spus: "Eu voi milita totdeauna pentru sprijinul suporterilor. Niciodată nu voi îngrădi drepturile suporterilor și nu le voi confisca dragostea și mersul lor la stadion. Toți suporterii trebuie să meargă la stadion".

Top 5 meciuri în acest sezon de Liga 1

1. Rapid - FCSB (43.283 de fani)

2. FCSB - Rapid 1-2 (40.563 de fani)

3. FCSB - CFR Cluj 1-0 (28.519 de fani)

4. Universitatea Cluj - FCSB 0-0 (23.893 de fani)

5. Dinamo - FCSB (22.926 de fani)