Informație confirmată de Marius Șumudică, în direct: "Va semna Bergodi, îi urez baftă!"

Adrian Mutu este pe cale de a pleca de la Rapid, destinația fiind Neftchi Baku, fosta formație a lui Laurențiu Reghecampf.

Liber de contract după despărțirea de Al Raed, Marius Șumudică era considerat favorit să preia funcția de antrneor la Rapid, însă conducerea clubului a hotărât în favoarea lui Cristiano Bergodi.

"Aceleași informații au ajuns la urechea mea! Dacă ar fi să mă iau după oamenii pe care îi ai în studio și care au vorbit la superlativ despre mine... ar fi unii oamenii cărora trebuie să le mulțumesc! Suporterilor trebuie să le mulțumesc. Și nu numai galeriei.

Din informațiile pe care le am, va semna Bergodi! Îi urez baftă, să dea Dumnezeu să reușească, fără pic de ironie.

Am avut o discuție cu Daniel Niculae, m-a sunat să-mi spună că nu are nimic împotriva mea, să fim ok, că își dorește să ia campionatul cu un antrenor care are sânge vișiniu.. Iar peste 15 minute am văzut de Bergodi! Senzația a fost că ar fi alte persoane din conducere care nu mă vor la Rapid.

Sentimentele... nici nu știu ce să zic, ce să exprim. Rar mi-a fost dat să văd un om ca Prunea să vorbească așa de Șumudică. Nu ne-am intersectat de multe ori, am fost adversari. Nu m-am autopropus, nu mă autopropun, dar am simțit că plantele sunt aliniate. Știam că Mutu negociază. A fost această șansă, decizia a aparținut conducerii, am înțeles că deocamdată nu sunt o soluție pentru acest club, o respect și le urez baftă", a declarat Marius Șumudică, în direct, la Digi Sport.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică



Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.