Tun financiar dat de Marius Șumudică! A câștigat procesul cu fostul club și are de încasat o sumă uriașă

Șumudică a mers la FIFA după ce a fost dat afară de pe banca clubului Malatyaspor, pe 7 februarie 2022, iar forul internațional i-a dat câștig de cauză.

Practic FIFA a considerat, potrivit GSP, că înțelegerea dintre Șumudică și turcii de la Malatyaspor a fost întreruptă abuziv.

În consecință, FIFA a decis ca antrenorul român să primească despăgubiri în valoare de 279.500 de euro, din care cumulul a trei luni de salarii (46.000 de euro/lună), 11.500 remunerație datorată pentru cele șapte zile lucrate în februarie și 130.000, despăgubiri pentru încheierea nejustificată a contractului.

Malatyaspor va trebui să plătească despăgubiri și către secunzii antrenorului român: Gabi Mărgărit (51 de ani) și Cristi Petre (55 de ani) vor încasa de la turci 28,570 de euro, 18,570 euro, salarii restante, plus 10,000 de euro ca despăgubire pentru încălcarea contractului.

Ce spunea Șumudică înainte de a fi dat afară de Malatya

Marius Șumudică este de părere că decizia de a semna cu Malatyaspor a fost cea mai mare greșeală din cariera sa.

„Ce s-a întâmplat în Malatya e o poveste lungă. Am 16 ani de carieră. Am fost campion, am câștigat cupe, supercupe. Am antrenat în Champions League, în Europa League, și e prima dată când lupt pentru salvarea de la retrogradare.

Am venit aici de pe primul loc din România, cu 7 victorii în 7 meciuri. Din cauza faptului că 14 oameni de acolo au fost dați afară, am plecat și eu odată cu președintele, în semn de loialitate.

Am avut oportunitatea să vin la Malatya și am venit, pentru că îmi plac fotbalul turc și oamenii din Turcia. Nu m-am gândit prea mult la asta, dar am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele.

De ce? În mod normal, un antrenor profesionist trebuie ca mai întâi să vină să verifice condițiile, să știe ce s-a întâmplat la club, cum arată lotul, și abia apoi să accepte contractul.

Eu? Am mers direct la Istanbul, pentru că îmi place Turcia. Am venit aici cu ochii închiși. Am semnat, nu mi-a păsat de bani, de nimic. E cea mai mare greșeală a vieții mele. Pentru prima și ultima dată când fac așa ceva!”, spunea Șumudică, înainte de a pleca de la Malatyaspor.