Selmani a marcat unicul gol al meciului Petrolul - Dinamo, iar după meci a spus că Huja "m-a jignit, mi-a insultat mama, tatăl, sora. A continuat cu jignirile. Mi-a spus lucruri rasiste. Ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren, ce se întâmplă afară, e altceva. Probabil în afara terenului e o persoană bună, dar pentru ce s-a întâmplat pe teren ar trebui să fie suspendat multe jocuri".

Marian Huja îl acuză pe Astrit Selmani că minte după acuzațiile kosovarului



Marian Huja neagă vehement spusele lui Astrit Selmani și îl acuză pe atacantul lui Dinamo că minte. În urmă cu o săptămână, selecționerul Mircea Lucescu a avut un discurs similar la adresa fotbaliștilor din naționala Kosovo, care au susținut că au părăsit terenul din cauza scandărilor rasiste.



"M-a surprins. Nu este adevărat. Am avut o altercație fizică, doar fizică. Eu nici nu prea înjur jucătorii. Poate lovesc, dar e un joc de contact. Eu nu vorbesc așa la meci. A zis ceva de soră. Cum să știu eu că el are soră? A întins mâna să dea cu mine. Dacă am vorbit așa, de ce a vrut să dea mâna cu mine?



Sunt camere, puteți să verificați. Nu îmi stă în caracter asta. Nu știu de ce a mințit, dar eu nu i-am zis nimic. Nu îmi stă în caracter. Nu știu de unde le scoate. Eu nu sunt așa! Eu nu i-am zis nimic nici de familie, nici de nimic, nici nu l-am înjurat!



A fost o altercație fizică, după l-am întrebat: 'What, What?' N-am vorbit cu el deloc. Am căzut unul peste altul, au fost nervi, dar atât. Nu înțeleg de ce a zis așa ceva. Nu e frumos să vii la televizor și să zici că Huja mi-a zis asta și asta", a spus Marian Huja, la Fanatik.

Astrit Selmani: "Huja m-a jignit, mi-a insultat mama, tatăl, sora"

Selmani a dezvăluit un conflict cu Huja avut pe teren, iar fotbalistul lui Dinamo a mărturisit că fundașul ”Lupilor Galbeni” i-a adresat jigniri și mesaje rasiste.

”Este incredibil. Trebuia să marcăm cel puțin 4-5 goluri. Nu am văzut niciodată atât de multe ocazii mari. Suntem pe locul doi (n.r. la egalitate cu CFR Cluj). Am jucat foarte bine, am avut un joc solid. 1-0 este un rezultat cu o diferență minimă, dar pe teren nu a fost o diferență mică.

Am câștigat trei puncte și sunt fericit. Huja m-a jignit, mi-a insultat mama, tatăl, sora. A continuat cu jignirile. Mi-a spus lucruri rasiste. Ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren, ce se întâmplă afară, e altceva. Probabil în afara terenului e o persoană bună, dar pentru ce s-a întâmplat pe teren ar trebui să fie suspendat multe jocuri.

Fanii lor au scandat la fel. E o parte a jocului, fanii vor să provoace, nu e pentru prima dată când oamenii jignesc. România a câștigat trei puncte. Nu știu dacă a fost bine sau nu că am ieșit de pe teren. Sunt convins că în tribune sunt oameni buni”, a spus Astrit Selmani la flash-interviu.