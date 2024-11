La conferința de presă premergătoarea meciului cu Cipru, selecționerul Mircea Lucescu a comentat din nou cele petrecute vineri, susținând că fotbaliștii kosovari au fost cei care au provocat întreg scandalul, iar după aceea "au venit cu minciuni".



În ciuda dezamăgirii pe care comportamentul kosovarilor i-a provocat-o, Mircea Lucescu nu a ezitat să-i laude pe fotbaliștii lui Franco Foda pentru evoluția foarte bună pe care au avut-o pe durata întregii partide.



"Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Am avut noroc cu un portar extraordinat. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea.



Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință. Publicul s-a comportat extraodrinar. Nici nu se poate compara cu ce a fost la Priștina. Au aruncat cu obiecte în noi, ne-au fluierat imnul. Mă așteptam să nu li se fluiere imnul, le-au dat apă la moară. Sperau că o să iasă de pe teren și vor câștiga cu 3-0. Lipsă de fair play teribilă.



Pe teren trebuie să se dea dovadă de respect și de educație. Apoi, au venit cu niște minciuni. Nu au fost jigniți, loviți. Când l-a provocat pe Alibec, el nu trebuia să răspundă provocrii, le spusesem înainte. A existat această teamă că se poate întâmpla ceva.



Dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament. Oricum a fost încălcat pentru că s-a prelungit atât. Trebuia să ia decizia imediat, nu au avut curajul să o facă. Noi eram dispuși să stăm și până dimineață. Oricum, am ajuns la 4 acasă. O echipă care iese de pe teren, trebuie să piardă 0-3. Decizia trebuie să fie luată de instanță", a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.



Lotul naționalei României pentru meciul cu Cipru



PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);



MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).



Meciurile din grupa României

Vineri, 6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′)



Luni, 9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′)



Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania – Kosovo 1-2 (Golubickas 84′ / Zhegrova 20′, E. Krasniqi 65′), Cipru – ROMÂNIA 0-3 (Man 16′, R. Marin 25′-pen., Drăgușin 36′)



Marți, 15 octombrie: Lituania – ROMÂNIA 1-2 (Kučys 7′-pen. / R. Marin 18′-pen., Drăguş 65′), Kosovo – Cipru 3-0 (Amir Rrahmani 30′, E. Krasniqi 52′, Sahiti 70′)



Vineri, 15 noiembrie: Cipru – Lituania 2-1, ROMÂNIA – Kosovo 0-0 - abandonat de adversari în minutele de prelungire



Luni, 18 noiembrie: Kosovo – Lituania, ROMÂNIA – Cipru (ora 21:45).