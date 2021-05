Inca o greseala uriasa de arbitraj in Liga 1! Al Mawas, gol in fata Craiovei dintr-un offside clar. Cum a marcat

Sirianul Al Mawas a deschis scorul in minutul 9 al jocului de pe Oblemenco.

Faza a plecat de la Hankic. Tircoveanu a patruns in jumatatea adversa, mingea a ajuns apoi in dreapta, la Caia. Al Mawas a reluat in plasa din 3 metri dupa o centrare deviata de Balasa. Desi era in pozitie clara de offside, de la margine nu s-a ridicat fanionul. Cel mai probabil, asistentul a considerat ca nu trebuie sa anuleze golul pentru ca mingea a venit la Al Mawas de la Balasa.

Fotbalistul Craiovei n-a avut, insa, in niciun moment balonul sub control. Regulile in vigoare spun ca numai intr-o astfel de situatie mingea plecata din gheata adversarului anuleaza pozitia de offside.