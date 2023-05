Ilie Poenaru vine cu precizări, după ce Rareș Pop s-a prăbușit brusc pe gazon: „La el alta e problema!” 

Minutul 71 al meciului dintre UTA Arad și FC Hermannstadt, 1-0, din runda a șasea a play-out-ului a adus un moment de panică. După ce a fost autorul unei incursiuni pe care a încheiat-o cu șut spre poartă, Rareș Pop (17 ani) s-a prăbușit brusc pe gazon, sub privirile terifiate ale spectatorilor și jucătorilor.

Ilie Poenaru, noi dezvăluiri despre programul lui Rareș Pop

Ilie Poenaru (46 ani), fostul antrenor al lui Rareș Pop a mărturisit că puștiul are un program super-încărcat pentru că încearcă să combine perfect școala și fotbalul. De aici și epuizarea fizică produsă în meciul cu Hermannstadt.

„Copilul este OK, el nu are probleme, din punctul meu de vedere și știm că i s-au făcut toate analizele, amănunțite. La el e altă problema și poate lumea nu știe, dar el este obosit, are o stare foarte mare de oboseală, este suprasolicitare la el.

Acest copil se trezește la 6 dimineața, merge la școală, apoi la ora 9:30 - 10:00 vine la antrenament și după aceea, în funcție de programul pe care îl are la școală, mai sunt două ore și el se duce și acele două ore. Deci el ajunge acasă la 3-4 după-amiază. Școală, concentrare”, a declarat Ilie Poenaru pentru DigiSport.

De asemenea, tehnicianul a mărturisit că Rareș Pop este foarte dedicat învățăturii și că nu concepe să lipsească de la niciun test. Ilie Poenaru își amintește că într-o singură zi, atacantul a susținut două examene la liceu și a jucat pentru UTA.

„El stă destul de bine din punct de vedere mental, e destul de bine construit și are o personalitate foarte puternică. Și el pune mare accent pe școală. Eu am avut o discuție cu tatăl lui și am vrut să găsim cumva o cale și să cădem de acord cumva și să le îmbinăm, pentru că el, sub nicio formă, nu a vrut să renunțe la școală.

Am avut meci oficial seara și a venit la mine dimineață, că el trebuie să își dea două lucrări la chimie și la nu mai știu care materie, în aceeași zi. Și i-am spus: 'băi, Rareș, tu îți dai seama ce spui? Noi diseară jucăm'. A zis că nu le poate amâna, că nu mai are când.

Și l-am lăsat să se ducă, ce să-i fac? L-am trimis cu doctorul, a mâncat bine, am trimis om cu el, că trebuia însoțitor, așa e acolo, la liceu, au niște reguli. Și s-a dus și a dat lucrarea. Și i-am spus, în glumă: 'Dacă nu vii cu note de 10, diseară nu joci. Dacă iei note mici, tu mental ești afectat și ce randament mai dai tu diseară?'

Și a venit la mine și a zis: 'gata, 10 la chimie și 9 și nu știu cât la cealaltă materie'. Zice: 'I-am spus doamnei profesoare să mai corecteze o dată. Și mi-a dat 10'. Am zis: 'Bravo! Și seara l-am băgat și a jucat și bine'.

Eu am stat foarte mult de vorbă cu el în perioada asta și el o gândea ca un om matur, în sensul că: 'Mister, eu nu vreu să o las mai moale cu fotbalul, că nu am garanția că voi ajunge fotbalist, la un nivel foarte mare'. E foarte matur", a mai spus Ilie Poenaru.