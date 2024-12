Derby-ul Ardealului are o miză aparte pentru cele două echipe. Formația care va reuși să plece cu toate trei puncte în urma confruntării de pe Cluj Arena va urca pe primul loc în Superligă la finalul acestei etape.



În finalul primei reprize, CFR Cluj a deschis scorul dintr-un penalty executat de Louis Munteanu. După ce a ratat inițial, atacantul formației din Gruia a reușit, în cele din urmă, să trimită mingea în plasă.



Ilie Dumitrescu: ”Foarte greu de digerat”



Ilie Dumitrescu a analizat prima parte a jocului și a atras atenția asupra gafei făcute de Ovidiu Bic, care a comis penalty-ul din care CFR Cluj a reușit să marcheze, după ce l-a lovit cu cotul în față pe Alexandru Păun.



„U Cluj fără foarte multe realizări, o echipă care a acoperit foarte bine zonele, dar foarte puțin în benzi. Munteanu izolat între cei doi fundași centrali, dar să vedem cum va reacționa din punct de vedere psihologic Sabău.



După un joc bun, în care ai tu inițiativa, vine un gol ca ăsta în care Bic are fața, are mingea în față, e tatonat de Păun și are această mișcare, imprudența asta, care face ca CFR să aibă un 11 metri.



Impact psihologic foarte greu de digerat și de gestionat de către antrenor. Mi s-a întâmplat”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



Este cea de a 36-a confruntare directă în principala competiţie internă, palmaresul precedentelor întâlniri cuprinzând şase succese „Şepcile roşii", 18 victorii CFR şi 11 rezultate de egalitate.



Primul meci în SuperLiga României este considerat cel de pe 7 decembrie 1947, Ferar - U 1-3. În iarna lui 1947/48, Ferar a fuzionat cu secund-divizionara CFR Cluj, astfel, în retur, avem parte pe deplin de întâiul duel la cel mai înalt nivel, U - CFR Ferar 2-4. Antrenori erau Nicolae Munteanu (U), respectiv Elemer Hirsch (CFR).