Ilie Dumitrescu a uitat de prietenii și i-a spus-o pe față: "Trebuie sancționat, nu are nicio scuză!"

În timpul partidei, Munteanu a avut o reacție agresivă față de tânărul jucător David Maftei, în vârstă de 20 de ani, pe care l-a tras de tricou într-un acces de furie, nemulțumit că acesta nu-l privea în ochi.

După acest incident, Federația Română de Fotbal (FRF) s-a autosesizat, iar antrenorul Oțelului va fi chemat la Comisia de Disciplină pentru a explica comportamentul său.

În ciuda faptului că observatorul meciului nu a notat episodul în raportul oficial, secretarul general al FRF, Radu Vișan, a depus o plângere oficială.

Ilie Dumitrescu: "Nu are nicio scuză"

Ilie Dumitrescu, fost mare internațional, a comentat și el incidentul și a afirmat că antrenorul merită sancționat pentru ieșirea agresivă. Dumitrescu a explicat că, deși este prieten cu Munteanu, acest comportament nu poate fi justificat.

"Sunt două lucruri diferite. Proiectul e unul senzațional și Oțelul e o echipă super incomodă, care își merită poziția în clasament (n.r. locul 2) și va lupta, Dorinel e un tip ambițios. Dar de aici și până a avea o ieșire în decor de genul ăsta, ea trebuie sancționată pentru el, pentru Dorinel Munteanu.

Cum să spun eu, sunt prieten cu el, am fost colegi la 'Generația de Aur', am fost și vom mai merge la evenimente, dar nu pot să vin aici și să spun că e ok ce a făcut, că are vreo scuză. Nu are nicio scuză!

N-a înjurat, am văzut. A fost revoltat. El își face treaba la cel mai înalt nivel din punct de vedere profesional și are o ieșire de genul, după care noi ar trebui să-i spunem că nu e ok. Poți să te impui în fața unui jucător și fără să-l tragi de tricou, nu?", a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Ce sancțiune riscă Dorinel Munteanu?

Conform regulamentului FRF, gestul antrenorului se încadrează la Articolul 52, "Comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului". Dacă va fi găsit vinovat, Munteanu riscă o suspendare cuprinsă între două și șase etape.