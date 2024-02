Ianis Stoica dă cărțile pe față! De ce a plecat, de fapt, de la U Cluj

Ianis Stoica a fost titular în meciul de pe Giulești. S-a zbătut mult, a avut o ocazie în prima repriză, dar nu a mai avut o evoluție consistentă în partea a doua. Prins în menghina formată de Cristi Săpunaru și Paul Iacob, atacantul transferat de sibieni de la U Cluj a fost înlocuit cu Jipa pe final de meci.

Fiul lui Pompiliu Stoica a vorbit la final despre motivul care l-a făcut să plece de la U Cluj, decizie care i-a enervat atât pe antrenorul Sabău, cât și pe conducătorii formației ardelene.

”Un meci greu, ne-am dorit mai mult, dar nu am fost atât de atenți în fața porții. Ei au fost mai atenți și asta a fost istoria jocului. Am jucat un 3-5-2, nu 5-3-2. Am fost sistemul gândit de Mister, a fost ok, să zic.

Am fost mai prudenți pentru că Rapidul are echipă valoroasă. Avea patru victorii, știm ce sume s-au dat pe transferuri, sunt jucători de calitate. Am avut ocaziile noastre. Este o luptă grea la play-off, sunt șase echipe pe un loc. Echipa care va juca cel mai deștept, va fi acolo. Eu cred că dacă vom lua nouă puncte vom fi în play-off, dar va fi foarte greu.

M-am integrat bine aici. Am avut niște motive, dar n-aș vrea să le dezvălui din respect pentru cei de acolo, pentru că sunt mai în vârstă decât mine. Am avut motivele mele și sunt bucuros pentru alegerea făcută”, a declarat Ianis Stoica, potrivit Digisport.

RAPID: Aioani – Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Djokovic, Al. Albu (Oaidă 64), Papeau (Petrila 64) – E. Krasniqi (Funsho Bamgboye 75), Burmaz (Hasani 75), A. Rrahmani. ANTRENOR: Cristiano Bergodi

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Bejan, V. Găman, Ionuţ Stoica – Butean, Murgia, Biceanu (Oroian 72), Opruţ – Ianis Stoica (A. Jipa 80), D. Paraschiv (Fonseca 80), S. Balaure (G. Iancu 72). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

Cartonaşe galbene: Al. Albu 24 / V. Găman 20, Bejan 71

Arbitri: Rareş George Vidican - Vasile Marinescu, Ciprian Florin Danşa - Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran - Cristina Mariana Trandafir

Observator: Andrei Ioniţă