Fanii lui CFR Cluj i-a cerut demisia lui Dan Petrescu inclusiv după ce formația din Gruia a dominat Farul și a învins clar echipa lui Hagi, 3-1. "Bursucul" nu a stat pe bancă la acest joc, înainte de joc acuzând o stare de rău.

Gică Hagi, revoltat de situația prin care trece Dan Petrescu la CFR Cluj



După ce a văzut protestul fanilor lui CFR Cluj, Dan Petrescu s-a declarat șocat la conferința de presă de reacția suporterilor, spunând că nu înțelege de ce este supus la așa ceva. Gică Hagi a fost și el întrebat după joc ce părere are despre această situație.



"This is Romania (n.r - Asta e România). Dacă și lui Dan Petrescu îi spunem asta... dacă nici voi nu sunteți mulțumiți de ce muncă a făcut băiatul ăsta, care a făcut atâtea pentru România și pentru CFR... scuzați-mă! Din punctul meu de vedere, e prea mult. Dar, așa cum vorbeam la prânz cu colegii mei, orice e posibil acum în lume", a spus Gică Hagi, la conferința de presă din Gruia.

După victoria de luni seară, CFR Cluj a urcat pe locul 3, cu 39 de puncte, la două lungimi în spatele primelor clasate U Cluj și FCSB. De partea cealaltă, Farul se află pe locul 12, cu 25 de puncte și practic și-a luat adio de la play-off.

Dan Petrescu s-a declarat șocat că i se cere demisia

"Nu înțeleg, sunt șocat! Poate îmi explică și mie cineva! De când a venit Neluțu la echipă (n.r. – patronul Neluțu Varga), de 7 ani, s-au luat cinci campionate, o dată echipa a fost pe locul 2 și o dată pe locul 3. Cel care vă vorbește acum, cred că a luat parte la aproape toate aceste evenimente. Am fost de trei ori în primăvara europeană, rezultatele au fost excelente. Antrenorul din fața dumneavoastră a împrumutat clubul în momentul în care risca să dea faliment! Antrenorul din fața dumneavoastră a adus sponsori la club, stă de dimineață până seara la echipă. Ăsta e Dan Petrescu!", a spus tehnicianul de 57 de ani, înaintea meciului cu Farul.



Mai departe, Dan Petrescu a insistat că el și jucătorii săi au de suferit din cauza modului în care se comportă susținătorii CFR-ului.



"Fanii vor mai mult, și eu vreau mai mult! Și ei, și noi și jucătorii. Dacă am fi pe ultimul loc sau dacă echipa n-ar juca… Aș vrea să le aduc aminte fanilor că cele mai multe goluri marcate le are CFR. Oricum o dai, nu e bine! Când nu eram aici, toată lumea mă voia. Când sunt aici nu mă vrea nimeni. Nu mai înțeleg nimic, e șocant. Asta nu mă afectează pe mine (n.r. – huiduielile din tribune), afectează jucătorii! Ei vor să fie susținuți, din minutul 1 până în minutul 90. Dacă n-am jucat bine, OK, la final, peste tot se fluieră, se cere demisia. Dar până atunci trebuie să fie încurajați jucătorii", a adăugat Dan Petrescu.