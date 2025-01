Cândva, Dan Petrescu (57 de ani) era garantul succesului în fotbalul românesc. Rezultatele sale, de când s-a apucat de meseria de antrenor până în 2022, când a luat ultimul titlu cu CFR Cluj, au fost, într-adevăr, excelente.

Cu acest argument al rezultatelor, „Bursucul“ a trecut în plan secund jocul inestetic și insipid al echipelor sale. Din păcate pentru el, acum, în acest al 4-lea mandat pe care îl are la CFR Cluj, rezultatele nu-l mai ajută. Echipa e în zona de play-off, însă cu un joc cu efect de „somnifer“ care nu inspiră încredere.

Deși vorbim despre niște realități incontestabile, Petrescu a venit, astăzi, în fața jurnaliștilor și a jucat rolul victimei. Asta în condițiile în care CFR a pășit și în noul an cu un rezultat dezolant: 1-1 cu FC Botoșani, în prima etapă din 2025. Chiar și așa, „Super Dan“ pretinde că nu înțelege de ce e contestat de fanii formației din Gruia.

„Nu înțeleg, sunt șocat! Poate îmi explică și mie cineva! De când a venit Neluțu la echipă (n.r. – patronul Neluțu Varga), de 7 ani, s-au luat cinci campionate, o dată echipa a fost pe locul 2 și o dată pe locul 3. Cel care vă vorbește acum, cred că a luat parte la aproape toate aceste evenimente. Am fost de trei ori în primăvara europeană, rezultatele au fost excelente. Antrenorul din fața dumneavoastră a împrumutat clubul în momentul în care risca să dea faliment! Antrenorul din fața dumneavoastră a adus sponsori la club, stă de dimineață până seara la echipă. Ăsta e Dan Petrescu!“, a spus tehnicianul de 57 de ani.

Se plânge că echipa e afectată de huiduielile suporterilor

Mai departe, Dan Petrescu a insistat că el și jucătorii săi au de suferit din cauza modului în care se comportă susținătorii CFR-ului.

„Fanii vor mai mult, și eu vreau mai mult! Și ei, și noi și jucătorii. Dacă am fi pe ultimul loc sau dacă echipa n-ar juca… Aș vrea să le aduc aminte fanilor că cele mai multe goluri marcate le are CFR. Oricum o dai, nu e bine! Când nu eram aici, toată lumea mă voia. Când sunt aici nu mă vrea nimeni. Nu mai înțeleg nimic, e șocant. Asta nu mă afectează pe mine (n.r. – huiduielile din tribune), afectează jucătorii! Ei vor să fie susținuți, din minutul 1 până în minutul 90. Dacă n-am jucat bine, OK, la final, peste tot se fluieră, se cere demisia. Dar până atunci trebuie să fie încurajați jucătorii“, a adăugat Dan Petrescu.

Luni, în ultimul meci din etapa a 23-a, CFR Cluj va juca, acasă, în fața Farului Constanța, de la ora 20.00