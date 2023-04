Hagi, exuberant la interviu: "Senzațional, extraordinar ce am reușit! Lăsați-ne să ne bucurăm". Cine a fost cel mai bun de pe teren

Condusă de două ori, cu 1-0 și 2-1, Farul a revenit de fiecare dată și a și câștigat. Louis Munteanu (17), Constantin Grameni (54) și Ionuț Larie (82) au marcat pentru constănțeni.

Hagi, exuberant la interviu după Farul - Universitatea Craiova 3-2

După meci, Gică Hagi s-a arătat foarte fericit la interviu. A catalogat drept extraordinar meciul făcut de elevii săi șimodul în care au revenit după ce au fost conduși de două ori.

Managerul tehnic al Farului a refuzat să o numească pe echipa sa principala candidată la titlu și spune că Denis Alibec a fost cel mai bun jucător al meciului cu Universitatea Craiova, chiar dacă nu a marcat și a ratat un penalty.

"Trei puncte importante contra unui adversar foarte bun, în formă bună. Cred că am făcut un meci senzațional, cel puțin prima repriză cred că a fost cea mai bună. Am reacționat, i-am surprins cu tot ce am făcut în prima repriză. Felicitări băieților, le-am zis la pauză că au jucat fantastic și să rămână pe acest drum. Ce e extraordinar e că echipa a revenit de două ori după ce a fost condusă, a reacționat extraordinar.

Doar ne luptăm la titlu, nu suntem sub nicio formă principala favorită la titlu. Nu pot să cad în plasa voastră. Sunt meciuri foarte multe, foarte grele. Avem o echipă talentată, dar trebuie să o luăm de la capăt și să muncim.

Nu sunt supărat că am luat gol. Mi-a plăcut enorm. Decât 0-0... pentru mine e mai important să marcăm 3-4 goluri pe meci. Eu cred că publicul s-a bucurat, a văzut goluri multe.

Denis, cel mai bun. Nu uitați că a jucat trei meciuri într-o săptămână, inclusiv la națională. Nu uitați că a dat pasă de gol. L-am felicitat după meci. Alibec, când e în teren, noi suntem puternici. Alibec e la echipa de pe primul loc, joacă bine, a dat gol la națională. Are încrederea noastră, a tuturor. Cred că am greșit, trebuia să vorbesc cu el la penalty, dar am zis să nu-l deranjez. E greșeala mea, trebuia să îi zic ce gândeam și ar fi marcat. O să-i zic și următorul penalty îl va bate el. Nu pot să vă spun ce i-aș fi zis lui, o să-i spun lui.

Azi am avut 3 mijlocași extraordinari, plus Louis Munteanu, plus Mazilu, care au închis mijlocașii lor centrali. 5 jucători care au alergat foarte mult, au recuperat. Nedelcu, Artean și Grameni au fost senzaționali.

Chiar dacă alții sunt mai bogați decât noi, noi avem spirit și încercăm să ieșim la joc cu ei. Acum vreau să stau cu soția, să mănânc bine, le-am dat liber tuturor până marți după-masă. Lăsați-ne să ne bucurăm!", a spus Gică Hagi.

În urma acestui rezultat, liderul Farul Constanța a ajuns la 39 de puncte și s-a distanțat de urmăritoarea CFR Cluj, care are 34 de puncte, cu un meci în minus.

Universitatea Craiova rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte, și poate fi depășită de Rapid dacă giuleștenii vor câștiga meciul din această etapă cu Sepsi.