”Haaland sau Mbappe?” Xavi a răspuns imediat

Fostul internațional spaniol a semnat cu gruparea catalană în noiembrie 2021, unde mai are contract până la finele sezonului 2024/25. De când a preluat-o pe FC Barcelona, Xavi a bifat 114 apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 2.04 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Xavi Hernandez a vorbit despre Erling Haaland și Kylian Mbappe, două dintre starurile fotbalului contemporan, și a subliniat faptul că FC Barcelona nu are bani pentru ei, din nefericire, însă se mulțumește cu lotul pe care l-a clădit pănă în clipa actuală.

”Haaland sau Mbappe? Nu ne putem gândi la Haaland sau Mbappe să vină la Barca acum. Nu ne permitem asemenea jucători, din păcate. Sunt fericit cu fotbaliștii pe care îi am. Trebuie să ajungem la cel mai bun nivel și să ne menținem acolo”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Xavi: “Haaland or Mbappé? We can’t think of Haaland or Mbappé to join Barça now. We can’t afford these players, unfortunately”.

“I’m happy with the players I have. We need to reach our best level as at this club we need to be always at top level”. pic.twitter.com/bxVcASKI1T