Fără victorie în fața rivalei Rapid din 2022, campioana FCSB nu a reușit nici de această dată să treacă de giuleșteni, 0-0 duminică seara pe Arena Națională în etapa a 14-a din Superligă.

Patronul Gigi Becali a lămurit lucrurile cu privire la lotul de jucători cu care echipa va continua în retur, după ce a fost întrebat dacă vor fi plecări în această iarnă.

”Nu, că avem nevoie de jucători. Probabil să mai vină ceva în iarnă, dar, de plecat, ce să plece?

Din toți jucătorii care sunt la ora asta, chiar și la echipa a doua, nu e niciunul de care să spun că vreau să scap. Acum îi testăm.

Acum, de exemplu, va juca Baeten. Să îl vedem și pe el, a intrat bine, a jucat bine, a dat gol, ne-am calificat, mulțumim, dar după aia, cam moale, acum să îl vedem. Are și el posibilitatea să demonstreze.

Dar nu e niciun jucător de care să spun că vreau să scap de el”, a explicat luni patronul lui FCSB.

FCSB - Rapid 0-0 în derby-ul de pe Arena Națională



FCSB a remizat cu Rapid, scor 0-0, pe Arena Națională, în etapa a 14-a din Superliga României.

La finalul meciului, Elias Charalambous a declarat că nu are nimic să le reproșeze elevilor săi și crede că singurul motiv pentru care FCSB nu a câștigat a fost că roș-albaștrilor le-a lipsit puțin mai multă concentrare în fața porții.

Tehnicianul cipriot a vorbit și despre conflictul cu Marius Șumudică și a explicat că totul a început din cauza unei neînțelegeri.

”Am început foarte bine jocul. Am avut ocazii mari de a marca. Din păcate, nu am reușit, ajunge și adversarul la poartă, au avut două ocazii să marcheze. Trebuie să fim corecți și cred că așa au stat lucrurile astăzi. Singurul lucru care ne-a lipsit a fost faptul că nu am dat gol.

Știam că au schimbat stilul de joc. Felul nostru de a juca i-a obligat să se apere foarte mult. Băieții au dat totul, au făcut pressing avansat, dar atunci când nu marchezi și adversarul are șanse. Repet, noi am fost echipa care puteam câștiga.

Nu trebuie să facem o mare scofală, suntem colegi. Suntem prieteni, a fost o neînțelegere, nu trebuie să facem caz. Nu e nimic special, într-un joc se pot întâmpla și astfel de lucruri.

Trebuie să fiu sincer, în general sunt mulțumit. Suntem într-o poziție bună și în Europa. Ne dorim din ce în ce mai mult, vom încerca, dar suntem în toate competițiile. Acum două luni, eram întrebat dacă vom ajunge în primele șase și am spus că e un maraton, nu un sprint. Cred că avem un viitor bun în față”, a spus Elias Charalambous la finalul jocului.