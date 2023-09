”Gladiator” pentru U Cluj! Ce fotbalist își ia Ioan Ovidiu Sabău

Universitatea Cluj este aproape să mai dea o lovitură pe piața transferurilor cu Marco Fossati (30 de ani), mijlocaș italian care a evoluat ultima oară în Croația, la Hajduk Split.

Născut la Monza, Fosatti a făcut junioratul la Inter și AC Milan, iar apoi au urmat Latina Calcio, Ascoli, Bari, Perugia, Cagliari, Verona și Monza. Are 173 de meciuri în Serie B și a bifat și 17 apariții la nivelul primei ligi din Italia.

Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit pe contul său de Twitter că italianul este aproape de un transfer la U Cluj, sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. Din luna iulie, Fossati este liber de contract.

???? Excl. - Marco #Fossati is getting closer to #UniversitateaCluj as a free agent. Ready a contract until 2024. #transfers