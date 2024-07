Gigi Becali s-a lămurit după Maccabi - FCSB 0-1: ”E clar!”

Unicul gol al partidei a fost marcat de William Baeten în minutul 90. Introdus după pauză în locul lui Alexandru Băluță, belgianul a dat lovitura în urma unui contraatac, din pasa lui Daniel Popa.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat entuziasmat după calificarea echipei în turul următor al competiției, acolo unde va întâlni Sparta Praga, o echipă mult mai bine cotată față de Maccabi Tel Aviv.

Gigi Becali: ”E clar că mai trebuie!”

Omul de afaceri a tras și o concluzie după meciul de la Budapesta. Este convins că ar trebui să aducă ”întăriri” în compartimentul ofensiv.

„Trebuia să marcam, bine, a vrut Dumnezeu și am marcat în a doua repriză. Nu sunt mulțumit de joc, dar sunt fericit de calificare. Eu vreau în Liga Campionilor și în Liga Campionilor trebuie să marcam un gol.

Într-un fel, cel mai mult mă bucur de Baeten, pentru care am insistat mult împotriva tuturor. Îți dai seama ce face acum Mititelu? Am insistat pentru el, mai trebuie să se pregătească, dar mă bucur. Jocul nostru în atac a fost periculos, dar de când a plecat Coman nu am mai fost periculoși în atac. E clar că mai trebuie să luăm ceva în atac.

(...)

Lumea spunea „nu, domne, șanse minime să treci de Maccabi”. Uite că am bătut Maccabi. Nu știu ce să spun acum, am avut și eu mari emoții. Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Sparta Praga va fi un adversar mult mai dificil pentru FCSB. Campioana Cehiei are un lot cotat la 71 de milioane de euro, mult peste orice echipă din Superliga României.

Eliminată din Champions League, Maccabi va coborî în turul 3 preliminar din Europa League, unde adversară va fi, cel mai probabil, FK Panevezys (Lituania), care a pierdut prima manșă din duelul cu Jagiellonia, scor 0-4.