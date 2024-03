Gigi Becali, răsturnare de situație. "Cu Dan Șucu eram prieten!" Ce s-a întâmplat ulterior

Rapid - FCSB, meci din ultima etapă a sezonului regulat, are loc sâmbătă, de la 20:00, LIVE BLOG pe Arena Națională din București. Meciul de pe Arena Națională a început. Cel puțin la nivelul declarațiilor. Patronul de la FCSB, Gigi Becali, e sigur că va lua titlul după nouă ani în Liga 1 și se bazează atât pe punctele acumulate de echipa condusă de Elias Charalambous (VEZI CLASAMENTUL MAI JOS), dar mai ales pe forța grupului.

Becali a reușit să formeze un lot competitiv la FCSB, cu dubluri pe posturi. Cum milionarul din Pipera e sigur de titlu și spune că-și spulberă rivalele, i-au rămas și poveștile despre rivali. Unul dintre ei este Dan Șucu, om de afaceri de succes, care are o nouă provocare: să o transforme pe Rapid în echipă de titlu.

Rapid - FCSB, duelul declarațiilor la nivel de patroni

În pauza de iarnă Șucu a izbutit transferuri excelente, compatibile cu aspirațiile sale. În contextul meciului de sâmbătă, Rapid - FCSB, Becali a vorbit despre relația sa cu omul de afaceri din fruntea echipei giuleștene. Ce a dezvăluit?

"Cu Şucu eram prieten. Dar hai să îţi spun un lucru. Eram prieten înainte să vină la Rapid. Nu poţi să fii prieten cu patronii de la Rapid şi de la Dinamo. Oricât ar fi Dinamo de jos, aia este rivalitate, duşmănie.

Cu Dinamo şi Rapid nu poţi să fii prieten. Cu Craiova nu avem noi rivalitate, suntem prieteni şi cu patronii şi cu toată lumea. Nu e problemă. Dar cu Dinamo şi Rapid…

Aşa mi-a zis galeria când am venit, la început: «Pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să îi batem pe Dinamo şi pe Rapid!». Auzi, ce nebuni! Şi primul an am luat campionatul. I-am şi bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez. Dar mă refeream că îi bat la fotbal. Dar nu m-am gândit că o să îi desfiinţez definitiv şi pe ăia la insolvenţă. Şi pe Dinamo la Divizia B.

Nu m-am gândit că o să le fac chiar aşa. I-am băgat şi pe Rapid în faliment, în Divizia C şi pe Dinamo în Divizia B. I-am destabilizat definitiv. I-am spulberat", a declarat Gigi Becali potrivit Fanatik.