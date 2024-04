Gigi Becali merge la echipă înainte de FCSB - Universitatea Craiova și anunță o decizie surprinzătoare

După două runde din play-off, FCSB este lider autoritar, cu 38 de puncte, 7 peste Universitatea Craiova și 10 peste CFR Cluj și Rapid. În cazul în care va câștiga și meciul contra ocupantei poziției secunde, Gigi Becali crede că formația sa are deja asigurat titlul de campioană, având în vedere distanța semnificativă față de contracandidate.

Gigi Becali, înainte de FCSB - Universitatea Craiova: "Mă duc să vorbesc cu jucătorii, poate le dau și primă"

Înaintea meciului de duminică, Becali anunță două decizii inedite: va merge la baza din Berceni pentru a sta de vorbă cu jucătorii și spune că se gândește să le ofere o primă pentru câștigarea titlului.

Finanțatorul de la FCSB nu a mai ținut discursuri în fața jucătorilor în ultima perioadă și nici nu a obișnuit în ultimul timp să acorde prime pentru câștigarea titlului, ci doar pentru calificarea în grupele competițiilor europene.

"O să mă duc eu să vorbesc. Acolo am voie (n.r - la bază) să vorbesc cu jucătorii. Le spun: 'Câștigați meciul ăsta și sunteți campioni'. Mă duc să vorbesc cu ei și poate le dau și primă! Suntem campioni dacă batem, se fac 13 puncte față de Rapid sau CFR ori 12 puncte față de ambele. 10 de Craiova, 12, 12, la revedere!", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Ulterior, pentru a evidenția cât de generos este când vine vorba de jucătorii echipei sale, Becali a povestit ce cadouri le-a oferit unor foști sau actuali jucători de la FCSB.

”Ianis Stoica a vrut apartament, 200.000, ia-i apartament de 200.000, scade din salariu. Șut, vreau apartament, i-am luat apartament, scade din salariu. Cine îți ia apartament?

Coman, 300 de mii apartament. Ia-i apartament, scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa?

Miculescu are 10-12.000. În Miculescu am încredere, când a intrat, omul a dat gol. Corneul e de la el, lui nu i-a venit bine, că dacă o primea bine, îi rupea urechile, are execuții Miculescu. Va intra cu Craiova, dar 20 de minute, când obosește Tavi, George.

Păi cum n-a primit, George a primit imediat apartament. I-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. I-am luat cadou mașină de 35.000 și apartament de 200.000”, a mai spus Gigi Becali.