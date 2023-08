Într-un interviu acordat astăzi, Gigi Becali a fost întrebat despre cererea uriașă de bilete pentru partida din Ghencea. La meciul cu CFR Cluj sunt așteptați peste 27.000 de suporteri ai vicecampioanei.

Gigi Becali exultă: "Aduceți-ne stadioane, nu mai avem! Vrem de 100.000 de locuri, la fel ca Maracana"

Mai în glumă, mai în serios, Gigi Becali spune că FCSB nu are un stadion potrivit pentru a juca astfel de meciuri, având în vederere numeroșii fani care și-ar dori să asiste la jocurile echipei sale.

"Da, mă așteptam să fie un asemenea interes. E lumea disperată. Iubește FCSB-ul ca în filme. Dragoste cu dor! Așa are lumea față de FCSB. Iubire cu dor pentru campionat, așa că oamenii au luat cu asalt.

E prea mică Ghencea, trebuie construit pentru FCSB. Dați-ne stadioane pentru că nu mai avem! Dați-ne stadioane de 100.000 ca Maracana și Santiago Bernabeu. Nu mai avem unde să jucăm!", a spus Gigi Becali.

Mesajul lui Gigi Becali despre gestul galeriei de la CSA Steaua

„Continuăm lupa împotriva celor afiliați la turmă. Cine calcă duminică în Ghencea își asumă”, e mesajul afișat recent de galeria celor de la CSA Steaua, în fața arenei.

Patronul vicecampioanei României a comentat gestul făcut de suporterii celor de la CSA Steaua, care au afișat în fața stadionului din Ghencea un banner cu un mesaj amenințător.

"Ce a făcut Jandarmeria? I-a identificat, i-a filmat, i-a pozat. Pentru ce să mai facă încă un conflict în plus. Bănuiesc ce o să facă. Deja s-a ajuns prea departe, știi? Pe mine nu mă interesează asta. Ce depinde de mine, să fac un contract, să plătesc...

Cum să nu plătesc dacă am plătit? Am plătit deja. Am dat deja biletul la ordin, un milion de euro. Banii sunt la ei în cont, 750.000 și 250.000 polița de asigurare. Au ridicat la 37.000, parcă", a spus Gigi Becali, la Digi Sport.