La finalul jocului, Gigi Becali a făcut o nouă serie de declarații tari și și-a ”atacat” adversarii la titlu.

Gigi Becali i-a propus un salariu uriaș lui Darius Olaru

Întrebat dacă titlul câștigat și parcursul excelent în competițiile europene au făcut ca bugetul salarial să crească la FCSB, Gigi Becali a explicat că le-a mărit salariile jucătorilor importanți.

Mai mult, Gigi Becali a relatat discuția avută cu Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, care se reface încă după accidentarea la umăr suferită în cantonamentul de iarnă. Becali i-a propus fotblistului un salariu de 500.000 de euro pe an în condițiile în care FCSB se califică în faza principală a Champions League, însă Olaru s-a arătat dezinteresat de bani.

”E mai mare bugetul de salarii. Tănase are 30.000, plus nu știu ce prime. Le-am mărit și lui Șut, și lui Olaru, la toți le-am mărit salariile că am vrut eu, nu că au vrut ei. Și lui Crețu i-am mărit. Bîrligea are 25.000, deci s-au mărit salariile. Eu le-am zis : ’Dacă produceți bani, luați bani. Eu nu dau primă de campionat’. Asta i-am zis și lui Olaru, am vorbit cu el, m-a impresionat.

I-am zis: ’Darius, dacă noi ne calificăm în Liga Campionilor, îți fac eu 500.000 pe an, plus prime, iei 6-700.000, nu mai e nevoie să pleci’. Mi-a zis: ’Nu mă gândesc la bani, nea Gigi, dacă e să vină, să vină, dar nu mă gândesc prea mult la bani, nu mă interesează asta’”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Gigi Becali i-a trimis o ”săgeată” lui Marius Șumudică

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Olaru ar putea reveni la ultimele meciuri din play-off și nu a ezitat să trimită o ”săgeată” spre Marius Șumudică.

”Olaru o să apară în ultimele trei etape, dar poate nu o să mai avem nevoie. Ne-am programat să ieșim campioni în Giulești, ca să arbitreze campionatul Șumudică. După primele trei meciuri din play-off, s-a terminat cu echilibrul, sau poate chiar acum că jucăm cu Dinamo, Rapid, Craiova.

Dacă le câștigăm pe toate, nu mai e echilbru. După primele 3-4 meciuri, dacă faci 5 puncte nu se mai întâmplă nimic în play-off. Să vedem, ce o vrea Dumnezeu”, a adăugat Becali.