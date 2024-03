În urma înfrângerii echipei sale cu 4-0 în fața Rapidului, Gigi Becali a ținut să ofere o declarație profundă. În timp ce Florinel Coman a descris meciul ca o lecție, Becali a susținut că rezultatul a fost o cercetare divină pentru mândria sa. Patronul FCSB a recunoscut că aroganța sa a fost taxată și că rezultatul reflectă propriile sale predicții.

Gigi Becali a subliniat că fotbalul este o afacere și s-a întrebat retoric despre câștigurile personale în comparație cu mândria și trufia. Într-un gest neașteptat, Becali a anunțat că renunță la declarații pentru o săptămână și se retrage în liniște, adăugând că își cere iertare de la Dumnezeu pentru mândrie și de la toți cei pe care i-a supărat în fotbal.

Patronul FCSB a menționat că programul echipei în primele 5 meciuri este ușor și a indicat că, dacă vor câștiga campionatul, va face promisiuni ulterioare. Cu toate acestea, afaceristul din Pipera a subliniat că nu va face declarații până atunci și că se retrage pentru o săptămână "în munți și peșteri".

Declarațiile patronului FCSB

"Ați văzut cum a zis Florinel Coman? Că a fost o lecție pe care trebuie să o învățăm. Dumnezeu pe cei care îi iubește le dă lecții și îi cercetează. Pe mine m-a cercetat și a fost foarte bun rezultatul. De n-ar fi fost 4-0, poate nu înțelegeam. Ați văzut cum am spus eu? Am spus că în Giulești vom bate cu 4-0. A făcut Dumnezeu, care stă împotriva celor mândria. Din mândria, trufia și aroganța mea, cum a spus Șucu, Dumnezeu a zis că nu pot să fac un fir de păr."

"Dumnezeu face schimbările, face echipa, dă bani să plătesc, așa că din aroganța mea am primit exact 4, cât am spus că le dau. Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru mândrie, îi rog să mă ierte pe toți oamenii din fotbal pe care i-am supărat, pe Șucu și pe toți suporterii de la toate echipele, Rapid, Dinamo, toate pentru aroganțele mele. Eu nu o să mai dau declarații. Am echipă de fotbal, este o afacere. Ce câștig eu? Pentru ce mândrie și trufie? E o echipă, joacă fotbal. Și așa vine postul. Nu mă mai găsiți, o săptămână mă duc prin munți și peșteri."



"Eu nu o să mai vorbesc. 4 puncte sunt imense. Nu e mult, e imens în situația asta, dar dacă vrea Domnul. Programul îl avem ușor în primele 5 meciuri. Dacă o să luăm campionatul - și cred că da - atunci o să avem făgăduințele mele după. Până atunci nu o să mai declar nimic." a spus afaceristul pentru Pro TV și Sport.ro.