Gigi Becali: ”Îmi era teamă: 'Băi, s-au întărit ăștia', dar n-au luat ceva de mare calitate!”

Gigi Becali a recunoscut că s-a speriat după ce a văzut transferurile realizate în vară de rivalele la titlu Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova, însă patronul roș-albaștrilor s-a liniștit după ce a văzut primele etape ale acestui sezon.

Chiar dacă rivalele au realizat multe transferuri, Gigi Becali consideră că nu au adus jucători de ”mare calitate” spre deosebire de el. Totuși, finanțatorul roș-albaștrilor consideră că și el a dat greș cu două mutări: Daniel Popa și William Baeten.

”Așa părea, și Rapid, achiziții. Au făcut oamenii achiziții de milioane, ce poți să îi zici lui Dan Șucu, ce poți să îi zici lui Varga, a luat omul mulți jucători, ce poți să îi zici lui Rotaru, a adus omul jucători și îmi era teamă: ’Băi s-au întărit ăștia!’. Dar i-am văzut acum, nu au luat ceva de mare calitate.

Eu am luat calitate! Am luat Ștefănescu, calitate, Bîrligea, calitate, Popescu, calitate, am luat Tănase, super calitate, clasa întâi. Eu am numai calitate. Nu îi mai pun pe Baeten și pe Popa. Pe Baeten nu îl mai pun că nu mi-a plăcut ultima dată, parcă înota”, a spus Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.