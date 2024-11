Roș-albaștrii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea în minutul 30, iar atacantul transferat de Gigi Becali de la CFR Cluj a făcut dubla în minutul 50. Până la finalul jocului a marcat Vladislav Blănuță, care a redus din diferența de pe tabelă.

Gigi Becali: ”Edjouma nu mi-a plăcut, au greșit ăia la statistică!”

Deși statisticile îl dau pe Malcom Edjouma drept unul dintre cei mai buni jucători ai roș-albaștrilor din meciul cu U Cluj, Gigi Becali nu a fost dat pe spate de prestația fotbalistului francez. De fapt, patronul de la FCSB crede că statisticienii au greșit calculele.

Gigi Becali nu este încântat de Edjouma, pentru că mijlocașul care sezonul trecut a evoluat la Bari sub formă de împrumut ”gâdilă” prea mult mingea înainte de a pasa.

”Edjouma nu mi-a plăcut. Au greșit ăia la statistică. Duel poate n-a pierdut, dar a dat vreo două pase la adversar, în spate. Depinde cum pierzi, unde pierzi. Poți să pierzi jumate din dueluri, dar să le pierzi în ultimii 30 de metri.

Dacă dai pasă la adversar aproape de poarta ta, poate să fie gol. Eu am spus, Baba a înțeles, pasează repede, ăsta nu vrea să înțeleagă. O mai ia, o mai gâdilă. Nu o mai gâdila, că o fură adversarul”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Edjouma nu mai scapă de criticile lui Gigi Becali

După meciul cu Rangers, din Europa League, scor 0-4, Gigi Becali declara că toată vina pentru acest eșec îi aparține lui Malcom Edjouma.

”Mi-a plăcut Baba, a jucat bine, dar de atâtea ori i-am spus nu te mai juca la mijlocul terenului. Pasează mă, că nu ești tu Maradona. A pierdut mingea, am luat gol. Primele două goluri, au fost din cauza lui Edjouma.

Pe ceilalți îi știam. Nu știam eu cine e Edjouma? În Baba am încredere, el atât trebuie să facă. Are forță, are putere mare, dar trebuie să nu mai gâdile mingea la mijlocul terenului și o să fie bine.

Fundașii centrali ce puteau face? Eu zic că și Ngezana, și Dawa au fost ok. Când vin atacanți de calitate direct pe fundași centrali, n-ai ce să faci. Toată vina pentru scor o are doar Edjouma. El e principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat”, a spus Gigi Becali.

Clasamentul din Superliga României