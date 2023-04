Gigi Becali are un „fan” surpriză! Vasile Dâncu: „Nu poți să nu-l respecți. Am scris în cărțile mele despre el!”

Vasile Dîncu l-a lădat pe Gigi Becali pentru aportul său la fotbalul românesc. Politicianul a afirmat că, în ciuda declarațiilor sale extravagante și a atitudinii sale exuberante, patronul FCSB este un bun creștin, care a investit mulți bani în fotbalul românesc.

Dîncu: „Uneori, Becali are 100% dreptate!”

„Vreau să vă spun un lucru, poate este şocant. Am scris în câteva cărţi de-ale mele despre Gigi Becali. El are gura mare, dar am pentru el un anumit respect special. Dincolo de ce spune câteodată, este un bun creştin.

Poate arată prea mult asta uneori. În al doilea rând, a adus mulţi bani în fotbalul românesc. A ţinut FCSB-ul, a ţinut jucători de echipă naţională, a crescut jucători şi pentru asta nu poţi să nu respecţi un om.

Dincolo de ceea ce spune, poate de multe ori exagerează, dar uneori are 100% dreptate”, a spus Vasile Dîncu, potrivit Fanatik.

FCSB ocupă locul trei clasamentul playoff-ului Superligii, cu 37 de puncte, două mai puține decât liderul Farul Constanța (39 de puncte).