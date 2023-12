În cazul lui Ankeye, care a marcat 8 goluri în cele 24 de meciuri jucate la Sheriff în acest sezon, Gigi Becali spune că vrea să îl vadă pe nigerian în meciul cu AS Roma, din Europa League, programat pe 14 decembrie.

"Deja am trei jucători luați. Da, și ăsta de la Sheriff. Nu l-am luat, negociez. Ei au cerut de la 1,5 milioane la 1,1 milioane. Să vedem, nu sunt sigur. Aș vrea să-l iau, să vedem. Vreau să-i anunț pe toți trei în același timp. Vreau să-l văd cum joacă cu Roma. I-am pus pe MM și toți să vadă, dar vreau să văd eu, e altceva. Acum sunt în post, cu rugăciune la Hristos. Domnul să facă, el să decidă dacă îl iau sau nu.

Luis Phelipe? S-ar putea să fie. O să iau un atacant, un optar 100% și eventual încă un atacant care să poată să joace stânga sau dreapta. Când nu e Băluță, să joace el. Sau să schimbăm în 4-2-3-1", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

David Ankeye, atacantul nigerian în vârstă de 21 de ani, este împrumutat de Sheriff Tiraspol de la Hammam Sousse, formaţie din Tunisia.

Împrumutul lui Ankeye la Sheriff Tiraspol expiră la finalul sezonului, însă Gigi Becali speră că va reuși să-i convingă atât pe moldoveni, cât și pe tunisieni să-l cedeze definitiv la FCSB.

Cotat la 250.000 de mii de euro de transfermarkt.com, Ankeye a evoluat 24 de meciuri în tricoul lui Sheriff Tiraspol, reuşind să marcheze opt goluri şi să ofere două pase decisive.

În scurta sa carieră, David Ankeye a mai trecut pe la formaţii precum Sido’s (Nigeria) şi Hammarby (Suedia).

21-year old forward, David Ankeye joins Moldovan Champions, FC Sheriff on a two-year deal.

He spent last season playing for Tunisian side, ES Hammam-Sousse

Is this a good move for him ?