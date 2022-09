Gigi Becali a pus capăt speculațiilor. Ce se întâmplă cu Nicolae Dică după eșecul de la Craiova 

Universitatea Craiova a deschis scorul prin Bogdan Mitrea (minutul 32 - penalty), fost jucător la FCSB, care a marcat primul său gol pentru formaţia craioveană. Penalty-ul a fost acordat după un fault comis de estonianul Joonas Tamm la Jovan Markovic. FCSB a egalat în finalul primei reprize, prin Andrea Compagno (minutul 45+6 - penalty), după o ciocnire între italian şi Nicuşor Bancu.

Formația antrenată de Mirel Rădoi a obţinut victoria prin autogolul lui Răzvan Oaidă (minutul 66), care a deviat nefericit în propria poartă, cu genunchiul, centrarea lui Alexandru Creţu, deviată de Jovan Markovic.

Universitatea Craiova rămâne neînvinsă acasă în acest sezon, având patru victorii în ultimele patru meciuri de pe teren propriu. FCSB a pierdut în ultimele două deplasări din Superligă şi n-are nicio victorie în ultimele meciuri de campionat (două egaluri, două eşecuri).

Universitatea Craiova - FCSB | Gigi Becali, verdict despre viitorul lui Nicolae Dică

"Ce treabă am cu Dică? Ce să facă Dică? N-am nicio treabă cu el, am încredere că echipa își va reveni. Asta e situația. Pot face ceva? Ce perspectivă să avem, cu 8 puncte? Singurul lucru pe care mi-l doresc este play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Lupta noastră la ora asta e cu Petrolul Ploiești, cu ei ne batem pentru un loc în play-off", a declarat patronul de la FCSB la DigiSport.