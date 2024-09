După șapte etape scurse din sezonul regulat al SuperLigii României, FCSB și-a revendicat a 10-a poziție cu opt puncte acumulate: două victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri au consemnat elevii lui Elias Charalambous până acum.

Gigi Becali a dat milităria jos din pod la FCSB: ”2.000€ și 4.000€ amendă!”

Gigi Becali a anunțat faptul că pentru fiecare kilogram în plus va amenda jucătorii cu 2000 de euro. Mai mult, milionarul din Pipera a precizat și că de când l-a criticat public pe Daniel Popa, fotbalistul ”joacă fotbal”.

”De ce joacă Popa așa? De frică! Omul știe de frică, are bun simț și joacă fotbal. Nu ai văzut că nu l-am mai schimbat deloc. Nu e Maradona, dar se războiește. A mai slăbit vreo două kilograme că eram cam gras.

Le-am zis să îi dea amendă 2.000 de euro pentru fiecare kilogram în plus. ′Cum să îi dăm 2.000 de euro?′. Le-am zis să îi spună că am zis eu, câte kilograme are în plus face cântarul la începutul săptămânii și îi dau 2.000 de euro amendă.

Nu puteți, aș da ordin, 4.000 de euro amendă la orice grăsime. 2.000 de euro pe kilogram am zis. Văd că a mai slăbit, și-a revenit. Dă război, vine în spate, îl vezi pe tot terenul. Pe Ștefănescu nu trebuie să îl iei cu frică, e mai delicat, la fel și Tavi. Popa nu are nevoie de delicatese”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.

Pentru FCSB urmează meciul cu CFR Cluj de luni, 15 septembire, de la ora 21:00, în etapa cu numărul 9 din sezonul regulat al SuperLigii României. Cele două se vor întâlni în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

FCSB, în perioada de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), Florin Tănase (Al Okhdood / gratis), William Baeten (FCU Craiova / gratis), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Florinel Coman (Al Gharafa / 5.25 milioane de euro), Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis), Cătălin Gogor (Șelimbăr / gratis), Eduard Rădăslăvescu (Farul / gratis), Dan Spătaru (Chiajna / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Maxim (Voluntari / împrumutat)