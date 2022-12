După un debut de sezon foarte slab, vicecampioana României a reușit să își revină în a doua parte și a urcat pe poziția a treia, la doar șapte puncte de liderul Farul Constanța.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre planurile pentru anul 2023 în materie de transferuri, dezvăluind că nu va face nicio mutare în această iarnă.

"Nimica! Păi de ce să facem, suntem nebuni? Nu, tată, am făcut când am luat banii din Conference League, pac Compagno, pac, am încercat, gata. Dintre ăia, slavă domnului, David Miculescu va fi jucător de mulți bani. Am dat două lovituri, dar am luat și țepe. Nu contează, la revedere. Totul este pe bani. Nu mă întreba ce am făcut în Conference League, mă interesează câți bani am luat. Că ce am făcut, aia a trecut. Sunt foarte mulțumit, ce mă interesează că am mâncat bătaie? Pe mine mă interesează ce a rămas în buzunarul meu", a declarat patronul lui FCSB la PRO ARENA.

Cum arată clasamentul Superligii la final de an