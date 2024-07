Gică Hagi este principala variantă a FRF pentru banca naționalei României, după ce Edi Iordănescu a hotărât să nu își prelungească înțelegerea scadentă în această vară.

Ciprian Marica: "Gică Hagi merită să fie selecționerul României, ar fi garanția succesului"

Ciprian Marica este de părere că Gică Hagi ar fi "garanția succesului" pentru naționala României și se așteaptă ca "Regele" să "ia în considerare foarte serios" propunerea din partea FRF.

"Sincer, cred că Gică Hagi ar merita să fie selecționerul României. Ar fi oarecum garanția succesului. A demonstrat că știe să crească jucători, a demonstrat că poate construi o echipă. Următorul nivel și o provocare de genul ăsta e tentantă, zic eu. Acum, referitor la implicarea lui Gică la Farul și cum poate gestiona lucrurile din punctul ăsta de vedere, nu știu.



Știm foarte bine că e acționar majoritar la Farul, iar acest lucru poate fi un impediment. A fost cândva un impediment, dar nu e ca și cum nu se pot găsi soluții, chiar dacă Gică Hagi nu ar putea fi suspectat vreodată de o astfel de incompatibilitate. Eu cred că Gică poate gestiona o astfel de situație, însă decizia e în totalitate la Gică. Eu consider că Gică Hagi e indicat pentru echipa națională. A ajuns la maturitatea necesară, iar astfel de oportunități nu se ivesc în fiecare zi. E la momentul în care ar putea lua în considerare foarte serios", a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV.

Ciprian Marica: "Nu cred că Gică Hagi, dacă nu își cedează acțiunile, nu poate fi selecționer"

Hagi este acționar majoritar și antrenor la Farul Constanța, însă Marica susține că moralitatea "Regelui" nu ar trebui pusă la îndoială în cazul în care va deveni selecționerul României.

"Nu cred că Gică Hagi, dacă nu își cedează acțiunile, nu poate fi selecționer. Să nu uităm că la handbal există antrenori care sunt și la club, și la echipa națională, iar acolo nu mai există dubii.

Când vorbești de Gică Hagi, nu te poți gândi că face un parti-pris cuiva, chiar dacă ar fi echipa lui. Acest om este de o corectitudine fantastică și nu cred că ar putea cineva să pună asta la îndoială", a mai spus Marica.

Ciprian Marica: "Mutu merită încredere dacă va fi ales"

În cazul în care Gică Hagi va refuza propunerea din partea naționalei României, următoarea variantă a FRF ar fi Adrian Mutu, liber de contract în prezent.

"Mutu a acumulat o experiență la nivel și de echipă națională, fiind selecționer la U21. Apoi, a reușit atât la Rapid, cât și internațional, să-și facă o experiență.

Să fim serioși, nu credeam în Edi Iordănescu atunci când a venit. Ne îndoiam de experiența lui, că n-ar fi cel mai oportun, dar uite că s-a dovedit că a fost. Așa că și lui Adi Mutu merită să i se dea încredere și să fie susținut, dacă el va fi ales", a spus Marica.

Gică Hagi selecționer, iar Adrian Mutu antrenor la Farul?

Întrebat despre varianta apărută în presă, potrivit căreia Gică Hagi ar putea merge la naționala României, iar funcția de antrenor de la Farul Constanța să fie preluată de Adrian Mutu, Ciprian Marica a răspuns: "Scenarii putem să facem câte vrem. Hai să vedem realitatea. Sunt primii doi fotbaliști români probabil. Gică Hagi a demonstrat că știe să crească că știe să crească jucători și o echipă. Mutu mai are încă de arătat, dar pare pe drumul cel bun. Are carismă de antrenor, are pasiune pentru meseria asta. Eu consider că amândoi pot demonstra mult mai mult, inclusiv la următorul nivel, adică Gică Hagi la echipa națională, iar Adi Mutu la nivel de echipă de club. Poate chiar și echipă națională, de ce nu?".