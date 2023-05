Gică Hagi intervine în "alianța" Gigi Becali - Mihai Rotaru: "Chiar le evit și nu-mi convine"

După victoria cu Sepsi OSK, FCSB s-a apropiat la trei puncte de Farul Constanța. Vicecampioana României trebuie să câștige cele trei meciuri rămase din play-off și să spere la un pas greșit al liderului.

Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Rotaru despre o "alianță" în care FCSB să câștige titlul, iar Universitatea Craiova să prindă locul trei, lucru care s-ar putea întâmpla dacă oltenii se impun în partida cu Farul Constanța, din etapa a opta din play-off.

"Bă, eu am o convenție cu ăsta, cu Rotaru. I-am dat mesaj: 'Bă, tu ești fratele meu mai mic. Tu o să mă faci pe mine campion, eu o să te urc locul 3'", a declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă.

Reacția lui Gică Hagi despre "alianța" dintre Becali și Rotaru



Antrenorul liderului din Superliga a comentat declarațiile făcute de patronul lui FCSB, legate de cursa pentru titlu.

"Pentru mine nu au relevanță. Nici nu vreau să intru în discuții din acestea. Eu am făcut fotbal, știu ce înseamnă fotbalul, mă gândesc la fotbal. Îmi corectez echipa și nu sunt conducător.

Nu-mi plac lucrurile astea. Chiar le evit și nu-mi convin. Eu sunt pe partea tehnică. Restul pe mine nu mă interesează. Eu știu că în viață depinzi de tine și că noi depindem de noi.

Adversarul poate să vină, poți să câștigi, poți să pierzi, dar știu că depinzi de tine. Și noi depindem numai de noi în momentul de față și o să mergem pe linia asta și vedem unde ajungem. Noi am făcut un an extraordinar din toate punctele de vedere.

Am dovedit până în momentul de față că suntem cei mai buni dintre cei mai buni. În continuare mai avem trei meciuri. N-am fost echipa cu bugetul. La începutul anului nimeni nu ne dădea nicio șansă, zero. Suntem acolo și am dovedit că suntem cei mai buni.

Jucătorii știu asta pentru că asta vorbim la ședințe și asta ne spunem. Vom vedea ce va fi în cele trei meciuri foarte, foarte dificile. Întâlnim cele mai bune trei echipe din România. Să sperăm că o să aratăm cum am arătat în campionatul regular că suntem foarte buni", a declarat Gică Hagi, potrivit Fanatik.

Gigi Becali, după FCSB - Sepsi OSK 3-1 (09/05/2023) pe www.sport.ro