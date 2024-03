Campioana en-titre a fost însă ajutată și de remiza lui ”U” Cluj (0-0 vs. FC Voluntari), dar și de înfrângerile celor de la UTA (0-1 vs. Dinamo) și Hermannstadt (0-1 vs. CFR Cluj), în accederea în play-off-ul campionatului.

Gică Hagi face un anunț: ”Din păcate, ăsta e adevărul”

Gică Hagi a avut o intervenție în direct la televiziunea DigiSport unde, întrebat despre schimbările de lot din fiecare an, ”Regele” a dezvăluit că e nevoit să-și vândă jucătorii pentru a-și menține un buget cât se poate de bun.

”Din păcate, ăsta e adevărul. Noi trebuie să facem lucrul ăsta. Aceștia suntem și nu mi-a fost rușine să spunem lucrul acesta. Practic, da, suntem nevoiți să vindem pentru a avea un buget destul de bun”, a spus Gică Hagi.

Cea mai bună afacere pe care a făcut-o Gică Hagi a fost în sezonul 2016/17, moment în care l-a vândut pe Răzvan Marin la Standard Liege pentru 4.8 milioane de euro. Pe Ianis Hagi l-a cedat trei ani mai târziu la KRC Genk pentru 4.7 milioane de euro.

Gică Hagi, furtunos după ce Mazilu a jucat doar 50 de minute la Vitesse: ”Vina mea care e?”

Farul Constanța l-a vândut în iarnă pe Adrian Mazilu la Brighton & Hove Albion pentru trei milioane de euro. Englezii l-au trimis însă sub formă de împrumut la Vitesse, club din primul eșalon al Olandei care se află pe penultima poziție din clasament cu doar 16 puncte consemnate după 25 de etape.

Puștiul de 18 ani Adrian Mazilu și-a trecut în cont la olandezi doar două prezențe puerile în echipamentul lui Vitesse și a strâns până în clipa de față doar 49 de minute. Într-o intervenție la televiziunea DigiSport, Gică Hagi, antrenorul Farului Constanța, a vorbit, printre altele, și despre Adrian Mazilu, despre care a precizat că nu există răspuns pentru puținele minute înregistrate de fotbalist în Olanda.

CE A SPUS GICĂ HAGI, AICI