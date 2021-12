Gică Hagi, conferință de presă de 50 de secunde! Jurnaliștii nu i-au pus nicio întrebare

Conferința de presă a celui poreclit „Regele” s-a terminat după doar 50 de secunde! Hagi a tras concluzii ”la cald” după meciul pierdut de echipa sa și nu a primit nicio întrebare din partea jurnaliștilor prezenți la conferință.

Gică Hagi, conferință de presă de 50 de secunde!

„Ne așteptam să facem un meci bun. Cred că am avut inițiativa de la început, până la sfârșit. Am controlat meciul, am avut ocazii, am marcat și un gol. Chiar am avut situații în careul lor.

Din păcate, ne întoarcem la Constanța fără niciun punct. Știam că e un adversar foarte bun, organizat foarte bine. Speranțele erau mari, dar asta este”, a spus Gică Hagi.

Farul este pe locul șapte, cu 29 de puncte, la un singur punct distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de FC Botoșani.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Gheorghe Hagi va juca pe teren propriu cu campioana CFR Cluj.