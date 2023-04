În urma rezultatului de egalitate dintre Farul Constanța și Sepsi OSK (1-1), echipa de la nivelul mării a ratat șansa să se distanțeze, cel puțin temporar, la șapte lungimi de ocupanta locului secund, campioana en-titre, CFR Cluj.

„ Gică Hagi a răbufnit, după egalul de la Sfântu Gheorghe: „Nu punem întrebări de pe stradă!”

Gică Hagi, antrenorul Farului Constanța, a vorbit după meci și a evidențiat faptul că echipa sa e favorită la câștigarea campionatului, având în vedere că formația de la malul mării se află pe primul loc în play-off, după șase etape disputate.

„Am pierdut două puncte. Am făcut un meci să zicem defensiv destul de bun. Ofensiv, mai puțin bun, cu toate că am avut ocazii să facem 2-0. Și ei avut ocazii, nu foarte clare, dar au avut. Știam că întâlnim o echipă căreia dacă îi dai mingea creează probleme. Nu am știu să gestionăm ultimele minute.

Când primești gol, în ultimele minute, eu zic că suntem supărați cu toții. Dar, trebuie să mergi înainte, capul sus. Ăsta e fotbalul. Dacă i-ai dat ocazia să marcheze, el a marcat.

Domnilor, hai să fim și serioși. Nu punem întrebări așa de pe stradă. Noi am condus meciul, noi am construit, noi am fost conectați. Numai că anumite lucruri nu s-au făcut bine. Suntem oameni, câteodată iese, alteori nu iese. N-o să stau să spun ce detalii sunt legate de faza defensivă sau ofensivă.

Intră pe teren și joacă! Să vezi ce greu e. Noi am făcut nu bine, extraordinar. Nu uitați că în turul campionatului de play-off suntem pe primul loc. Asta înseamnă că noi suntem foarte buni în momentul de față.

Eu spun că sunt favorit! Păi, Sepsi, scuză-mă a bătut CFR cu 3-0 acasă. Nu e ușor. Am venit, ne doream să câștigăm, noi am dicat ritmul jocului, am avut posesie. Asta e, nu am avut inspirație acolo în față. Bravo, au avut portar. Se întâmplă, e fotbal”, a spus Gică Hagi după meci.

Sepsi OSK - Farul Constanța 1-1

După o primă repriză tăcută pe tabela de marcaj, Sebastian Borza a deschis scorul în minutul 73 al meciului. Pe final, când Farul se pregătea să sărbătorească cele trei puncte, Marius Ștefănescu a dat lovitura și a restabilit egalitatea, chiar în minutul 90.