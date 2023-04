Ardelenii se situează în spatele liderului cu 38 de puncte. În primele cinci etape din play-off, CFR Cluj a înregistrat o singură victorie, trei rezultate de egalitate și o singură înfrângere: 2-2 vs Rapid, 1-1 vs Universitatea Craiova, 1-1 vs FCSB, 2-1 vs Sepsi OSK și 0-1 vs Farul.

„Intră CFR Cluj în insolvență?” Răspunsul lui Cristi Borcea

Întrebat dacă CFR Cluj ar putea intra în insolvență dacă nu se califică în cupele europene sezonul viitor, Cristi Borcea, fost patron la Dinamo București, a oferit un răspuns dur pentru fanii formației din Gruia.

Afaceristul a precizat că e nevoie ca orice echipă să se califice în cupele europene

„(n.r. dacă nu intră în cupele europene intră CFR Cluj în insolvență?) Eu zic că da. E nevoie de orice echipă în cupele europene. Rapidul dacă stă și nașul ia 5 ani campionatul și nu se duce în grupe…

Din cinci, trei măcar în oricare grupă să acopere de acolo 7-8 milioane de euro pentru că noi în grupele Ligii Campionilor nu mai ajungem. La masa bogaților nu mai ajungem. Nu mai avem echipe pentru a juca”, a spus Cristi Borcea, potrivit Fanatik.

Dacă nu o va prinde pe Farul din urmă, CFR Cluj va rata din prima șansa de a se califica în grupele Champions League. Dacă rămâne pe doi până la finalul sezonului, atunci ardelenii vor disputa toate tururile preliminare din Conference League, iar dacă pică pe trei, va trebui să joace la baraj cu învingătoarea din meciul încrucișat din play-out, dintre primele două clasate și, mai departe, în tururile preliminare din Conference.

CFR Cluj are restanțe salariale uriașe către Dan Petrescu

„Nu am puterea să devin acționar (n.r. - la CFR Cluj). Și bine că m-ați întrebat. Eu am amânat foarte mulți bani pe care îi am de primit, vreo 4-5 luni. Amân pentru a se primi licența.

Dar în niciun caz eu nu am dat bani împrumut la nimeni. Dar dacă ar fi fost nevoie, 100% aș fi făcut-o pentru Neluțu și pentru CFR. Până la urmă sunt de 5-6 ani aici, cu plecări, cu veniri, un club la care țin foarte mult. Și normal că aș fi făcut acest gest dacă mi-ar fi cerut.

Dar nu s-a întâmplat asta. Eu doar am amânat. Dar mai sunt și jucători care fac amânări. În niciun caz nu am împrumutat clubul. În ziar se poate scrie orice. Eu cred că patronul nostru e la fel ca înainte. Motivat, vrea să câștige. E clar că săptămâna viitoare va fi totul la zi din ce știu eu. Toți banii vor veni.

Nu îl văd pe Neluțu să plece sau să nu fie motivat. E motivat, de aia mi-a și propus 5 ani de contract. Cred că nu propunea așa ceva dacă avea probleme. Și azi m-a stresat, hai să facem contractul. Și i-am zis să așteptăm meciul cu Rapid ca să avem timp să vorbim despre el. I-am zis că sunt de acord, el vrea să semnez. Dacă vrea să semnez un contract pe 5 ani, nu cred că are probleme sau vrea să plece din fotbal. Altfel nu mi-ar fi propus acest contract”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid.