Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul din Ovidiu în cadrul etapei #17 a Superligii României.



Meciul a început domol, cu puține ocazii, și a continuat așa până în ultimele minute ale partidei.



Scorul avea să fie deschis și fixat în minutul 90+5, când Samuel Teles avea să profite de o respingere neinspirată a portarului gazdelor.



Mijlocașul de origine portugheză a fost ager după ce s-a trezit cu mingea la picior și a finalizat precis, la colțul lung.



Gică Hagi: "Cea mai slabă pe care am avut-o vreodată"



La finalul celor 90 minute, Gică Hagi, tehnicianul "Marinarilor", a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații.

Antrenorul în vârstă de 59 de ani a făcut o analiză a meciului și dezvăluit că a fost unul dintre mai slabe meciuri ale formației.



Mai mult, a explicat că a jucat cu o formulă improvizată. Motivul? Jucătorii tineri vor juca în UEFA Youth League săptămâna viitoare, echivalentul UCL la seniori.



"Prima repriză a fost cea mai slabă pe care am avut-o vreodată. Am jucat un fotbal sub nivelul nostru obișnuit și, sincer, nu am nicio explicație. Cred că totul ține de atitudinea și concentrarea jucătorilor. Suntem la muncă, dar nu pot să-mi explic maniera în care am jucat. Nu vreau să intru în detalii.



În a doua repriză am făcut o schimbare la pauză, dar nu am fost limpezi, concreți. Nu am atacat poarta cum trebuia, nu am reușit să marcăm. Întâlneam o echipă despre care știam că se luptă și joacă fotbal direct. Din păcate, noi nu am reușit să facem același lucru, iar fotbalul te pedepsește. Ei au jucat și, la final, e clar că la toate mingile aruncate în careu nu am câștigat niciodată duelurile. Era doar o chestiune de timp până să primim gol. Doare, dar asta este. Am spus acum câteva etape că ne așteaptă un an greu, iar acest lucru pare să se adeverească.



Am primit multe goluri, dar eram într-un proces de reconstrucție care trebuia să dureze 3-4 săptămâni. În ultimele trei meciuri ne-am prezentat bine, însă în acest meci s-a văzut tot ce s-a acumulat în ultimele două săptămâni. Cu plecatul și întorsul jucătorilor la lot, s-a văzut clar o lipsă de omogenitate în prima repriză. În a doua repriză am încercat să schimb ceva, să salvăm situația, dar, din păcate, a fost prea puțin.



În atac am avut la dispoziție doar 7-10 zile să lucrăm cu lotul complet. În ultimele două zile s-au alăturat și ceilalți jucători. Le-am spus să uite ce a fost în trecut, să privească înainte și să fie pregătiți de luptă. Oțelul joacă un fotbal mai direct, mai vertical, iar noi nu am reușit să contracarăm. Am fost prea lenți, prea previzibili.



Ne-a fost greu să ajungem să șutăm la poartă. Nu am atacat careul, nici măcar nu am creat pericol real. Am avut o singură fază notabilă, dar în rest am fost prea săraci, prea lipsiți de idei.



Nu vreau să trag concluzii la cald acum. Nimic nu este decisiv. Este un an greu, iar aceștia suntem. Chiar dacă am realizat lucruri bune în trecut, jucătorii trebuie să uite asta. Nu trebuie să stăm cu capul prea sus. Trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ, să câștigăm meciuri, să fim umili. Nu trebuie să credem că suntem invincibili sau aceeași echipă care a câștigat campionatul. Dacă facem asta, va fi dureros.



Avem un program de respectat și trebuie să găsim soluții. Nu i-am folosit pe jucătorii tineri pentru că miercuri au meci în UEFA Youth League. Am considerat că este mai bine să îi las să joace acolo", a spus Gică Hagi, după meci.



În urma acestei partidei, Farul Constanța ocupă poziția #11 în campionat, cu 20 puncte obținute din 5 victorii, 5 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.



Oțelul Galați se află pe locul 9, cu 23 puncte, 5 victorii, 8 remize și 4 înfrângeri.