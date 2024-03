Louis Munteanu a înscris o ”dublă” pentru Farul Constanța (minutul 23, minutul 55), în prima rundă a play-off-ului, în timp ce Albion Rrahmani a punctat pentru giuleșteni (minutul 85).

Gică Hagi a dezvăluit cum a învins-o pe Rapid: ”Așa am făcut analiza”

Gică Hagi, antrenorul campioanei en-titre, a ținut să evidențieze faptul că nici nu s-a uitat la meciul Rapid - FCSB 4-0, iar analiza a realizat-o în baza celor două partide din sezonul regular al Superligii României.

În tur, Farul Constanța a pierdut cu 1-3 pe Giulești, iar în retur, cele două cluburi au remizat la Ovidiu, scor 0-0

”Nici nu m-am uitat la meci. Analiza am făcut-o între noi şi ei, meciul din tur. Se juca şi alt sistem în iarnă, am marcat 3 goluri, goluri care n-au fost validate. Am jucat un meci foarte bun.

(n.r. - N-ai văzut meciul lor cu FCSB?) Nu. Când analizezi adversarul e mult mai bine să te uiţi la meciurile directe, aveam două meciuri directe. Am crezut că e mult mai bine să spun echipei ce am făcut noi cu ei, nu ce au făcut alţii”, a spus Gică Hagi, potrivit OrangeSport.

Farul Constanța se află pe locul cinci în play-off cu 25 de puncte, iar Rapid completează podiumul cu 28 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova (locul II).

Cum arată play-off-ul Superligii României